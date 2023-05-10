Фруктовий сік та банани: шість, здавалося б, звичайних продуктів, які містять алкоголь

Як виявляється, у перегонах за більшу спиртовмісність зі слабоалкогольним пивом перемагають хліб, фруктовий сік, йогурт та соєвий соус. Неочікувано, але в деякі продуктах, які ми завжди вважали безалкогольними, міститься спирт. У маркуванні продукту його немає, але якщо продукт ферментований – там, ймовірно, буде спирт.

Про це пише Daily Mail.

Як стверджують науковці, незрілий банан містить близько 0,2% спирту, а стиглий – 0,4%. А в булочках для бургерів міститься 1,28% спирту. Менше спирту містить пшеничний та житній хліб – 0,29%. Вчений Дуейн Меллор з Астонського університету, у Великій Британії, заявляє, що в процесі випікання хліба беруть учать дріжджі, які і продукують невелику кількість спирту. Можна сказати, що будь-який продукт ферментації містить спирт.

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До прикладу, фруктовий сік може містити етанол. У виноградному соку – 0,086% алкоголю, в апельсиновому – 0,073%, а в яблучному – 0,026%. Навіть йогурти містять 0,02% спирту.

Під час ферментації бактерії чи дріжджі розщеплюють вуглеводи на цукри, які, в свою чергу, перетворюються на спирт. Так, у, на перший погляд, безалкогольних продуктах з’являється алкоголь. А як тоді проходить процес ферментації у бананах? Виявляється, що дріжджі, які знаходяться в повітрі, вступають в реакцію з цукром в банані, це призводить до його бродіння та утворення спирту і вуглекислого газу. У фруктових соках відбувається схожий процес бродіння.

Соєвий соус, продукт виробничої ферментації, також містить від від 1,5% до 2% спирту. Внаслідок змішування соєвих бобів, пшениці, солі і води починається ферментація, в результаті пшеничний крохмаль розпадається на цукри і перетворюється на спирт.

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