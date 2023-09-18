Как почистить ковер от неприятного запаха домашними средствами: три способа

Три совета для устранения посторонних запахов из ковра

Ваш ковер имеет тухлый и неприятный запах, от которого вы никак не можете избавиться? Uaportal подготовил три совета, которые помогут вам справиться с этой проблемой.

Регулярно пылесосьте

Пылесос помогает устранить грязь, пыль и мусор, способствующие появлению неприятного запаха. Обязательно чистите весь ковер, включая труднодоступные места и углы, чтобы тщательно удалить всю грязь.

Используйте пищевую соду

Пищевая сода – это природное средство, которое может эффективно нейтрализовать неприятные запахи. Просто посыпьте ковер немалым количеством соды, уделяя особое внимание участкам с резким запахом. Оставьте ее как минимум на 30 минут, а для лучшего результата – на ночь перед уборкой пылесосом.

Сделайте раствор из белого уксуса

Сделайте раствор, смешав равные части белого уксуса и воды. Слегка сбрызните им ковер, сосредотачиваясь на участках со стойкими запахами. Оставьте смесь на несколько минут, а затем промокните материал досуха чистой тряпкой или бумажными полотенцами. Уксус поможет нейтрализовать неприятные запахи, так что ваш ковер будет пахнуть чистотой и свежестью.

Ранее UaPortal поделился, как удалить пятна с ковра с помощью копеечного средства.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграм-канал!