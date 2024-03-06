Как похудеть с помощью кофе: простые советы, которые помогут вам избавиться от лишних килограммов

Даже одна чашечка кофе в день помогает снизить вес за небольшой срок. Как проходит этот процесс? Кофе способствует превращению белой жировой ткани в бурый жир, который имеет важное значение для здоровья. Это полезные жировые клетки, которые снабжают наш организм необходимой энергией и теплом. Кофеин же способен стимулировать образование этих клеток, способствуя сгоранию избыточной жировой ткани.

Такими выводами поделились английские ученые. UAportal объясняет, как правильно пить кофе, чтобы эффективно и без ущерба снижать вес тела.

Как правильно употреблять кофе, чтобы ускорить метаболизм и эффективнее худеть

Кофе не следует пить на голодный желудок. Если выпить горячий напиток после завтрака или обеда, он поможет ускорить обмен веществ и уменьшить количество калорий. В противном случае кофе может повредить слизистую желудка и кишечника. Если выпить после еды, то метаболизм увеличится на 12%. Поэтому не стоит упускать такую простую, но очень эффективную возможность для быстрого похудения.

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Кофе следует пить перед физической активностью. Напиток следует выпивать за 30 минут до силовых тренировок или физических нагрузок. Тогда уровень энергии организма вырастет в несколько раз, а вместе с тем увеличится количество сжигаемых калорий.

Напиток следует выпивать за 30 минут до силовых тренировок или физических нагрузок. Тогда уровень энергии организма вырастет в несколько раз, а вместе с тем увеличится количество сжигаемых калорий. Единственный вид кофе, который способствует потере веса – это черный кофе. Если добавлять в него молоко, сливки, сахар или что-то другое, то это будет только побуждать к увеличению веса. Поэтому, если хотите похудеть, пейте черный кофе с небольшим количеством сахара или лучше замените сахар медом. Также можно добавлять в напиток обезжиренное или растительное молоко.

Раньше мы писали о том, из какой чашки нужно пить кофе, чтобы он был вкуснее.

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