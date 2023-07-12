Как практиковать благодарность и осознанность: пять полезных советов, которые улучшат психологическое состояние

Сейчас каждому из нас бывает трудно сконцентрироваться на себе и быть благодарным за все счастливые моменты нашей жизни. Постоянные требования к себе и отвлекающие наше внимание факторы добавляют неуверенности и раздражения. UAportal подготовил несколько советов, которые помогут погрузиться в свое сознание, чтобы постичь радость, спокойствие и удовлетворение.

Начните день с намерения

Вместо того чтобы после пробуждения доставать телефон и погружаться в цифровой мир, уделите несколько минут себе, чтобы успокоиться и настроиться. Сначала сосредоточьтесь на своем дыхании. Почувствуйте, как вы вдыхаете и выдыхаете. Окунитесь в свое тело. Почувствуйте окружающую среду.

В этом состоянии осознанности, придумайте положительное намерение на следующий день. К примеру, быть благодарным или присутствовать в каждом моменте.

Практикуйте сознательные моменты

Сейчас очень важно выделять время для осознания своей жизни. Если вы будете регулярно выполнять упражнения на внимательность, то это приучит ваш разум к полному присутствию в данный момент. Найдите тихое место, где можно удобно устроиться и наблюдать свои мысли и ощущения без присутствия других людей.

Начните с коротких занятий, примерно 5-10 минут, и постепенно увеличивайте время, когда вам будет удобнее. Контролируемое дыхание или медитация являются отличными практиками, которые вы можете добавить в распорядок дня.

Выражайте благодарность

Благодарность может улучшить ваше общее самочувствие. Каждый день выделяйте время, чтобы поразмышлять о том, за что вы благодарны. Это может быть вкусная еда, поддержка друга или красота природы. Можете вести дневник, в котором ежедневно будете записывать три вещи, за которые готовы благодарить. Эта практика поможет вам признать положительные аспекты вашей жизни, а также воспитает у вас мышление обилия и благодарности.

Не бойтесь своих чувств

Когда вы занимаетесь такими делами, как еда, ходьба или даже мытье посуды, полностью переключите свое внимание. Замечайте текстуры, вкусы и запахи вокруг вас. Привлекайте все свои ощущения и наслаждайтесь происходящим. Превращайте простые моменты в источники радости и связи.

Создайте осознанные переходы

Переходы в течение дня позволяют сделать паузу и поразмыслить. Будь то переход между работой и домом, занятиями или даже моменты между делами, используйте эти возможности для перезагрузки.

Сделайте несколько глубоких вдохов. Отпустите все стрессы и отвлекающие факторы.

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