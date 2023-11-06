Как правильно стирать мягкие игрушки: советы для машинной и ручной стирки

Откройте для себя полезные советы и методы для обеспечения чистоты и качества любимых мягких игрушек ребенка. UAportal подготовил правильные методы сортировки, выбора моющего средства, машинной и ручной стирки, а также эффективных способов сушки.

Рассортируйте игрушки

Чтобы правильно постирать мягкие игрушки, начните с их сортировки по типу ткани и степени загрязнения. Плюшевые игрушки из деликатных тканей следует положить в мешок для стирки, чтобы защитить их во время машинной стирки.

Используйте соответствующее моющее средство

Готовясь к стирке очень важно выбрать мягкий стиральный порошок, пригодный для стирки деликатных тканей. Избегайте использования агрессивных химикатов или отбеливателей, поскольку они могут повредить игрушки во время стирки.

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Стирка в стиральной машине

При использовании стиральной машины установите деликатный режим стирки и используйте холодную воду. Не перегружайте машину большим количеством игрушек, так как им нужно пространство, чтобы двигаться и правильно очиститься.

Ручная стирка

Для тех, кто предпочитает ручную стирку, наполните тазик или раковину теплой водой и добавьте небольшое количество мягкого моющего средства. Осторожно перемешайте игрушки в мыльной воде, уделяя особое внимание сильно загрязненным участкам. Тщательно прополощите и отожмите излишки воды.

Сушка

После мытья важно удалить лишнюю воду из игрушек, не выкручивая и не отжимая их. Выложите их на чистое полотенце или развесьте в хорошо проветриваемом помещении для просушки на воздухе. Избегайте попадания прямых солнечных лучей, чтобы предотвратить цвет и сохранить их первоначальный вид.

Напомним, мы уже писали, сколько стирального порошка нужно сыпать в стиральную машину.

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