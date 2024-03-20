Как превратить обычный картофель в ресторанное блюдо: поможет один ингредиент

На первый взгляд, варка картофеля может показаться простым делом. Тем не менее существуют особые тонкости, которые могут превратить это обычное блюдо в невероятно аппетитное.

Следует отметить, что вареный картофель может быть не только повседневной пищей. С добавлением нескольких ингредиентов во время приготовления он может стать изящным дополнением к праздничному меню. О нескольких секретных компонентах, которые следует включить в процесс варки картофеля, рассказал ТСН.

Приготовление этого блюда достаточно простое. Прежде всего необходимо тщательно вымыть картофель, снять кожуру и нарезать ее на кусочки среднего размера во избежание превращения в пюре. Затем картофель следует залить холодной водой и поставить вариться на огонь.

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Не забывайте сразу же добавить в нее соль.

Следующий шаг – добавление особого компонента, который придаст обычному картофелю непревзойденный вкус. Это один зубчик чеснока, который следует предварительно немного примять, чтобы он отдал свой аромат блюду.

По завершении варки чеснок можно выбросить.

Картофель, отваренный кусочками, также любит добавление лаврового листа (лишь один или два, чтобы не переборщить со вкусом), пол-луковицы и несколько горошин черного перца.

Эти ингредиенты также следует выбросить после приготовления, но они придадут незабываемый вкус и аромат блюду.

Для того чтобы уже готовый картофель был очень вкусным, кулинары советуют добавить к нему кусочек сливочного масла, которое растает от тепла, измельченный укроп и чеснок, пропущенный через пресс. Такой рецепт заслуживает места в меню любого ресторана.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить картофель фри, который превзойдет McDonald's.

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