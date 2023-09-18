Как приобрести натуральный шоколад: 4 признака настоящего продукта

На прилавках магазинов много разнообразного шоколада. Однако если вы хотите выбрать натуральный продукт, но не знаете, как это сделать, то не волнуйтесь. UAportal рассказал о нескольких ключевых факторах, на которые следует обратить внимание, чтобы определить натуральный шоколад.

Обратите внимание на ингредиенты

Натуральный шоколад обычно имеет краткий список ингредиентов, основным из которых являются какао-бобы или тертое какао. Избегайте шоколада с искусственными ароматизаторами, красителями или консервантами, они указывают на то, что продукт может быть ненатуральным.

Проверьте процентное содержание какао

Натуральный шоколад обычно имеет высокий процент содержания какао, например более 70%. Это свидетельствует о большем количестве какао и о меньшем количестве добавленного сахара или других ингредиентов. К тому же, это указывает на более насыщенный и интенсивный вкус сладостей.

Учитывайте текстуру и внешний вид

Натуральный шоколад имеет слегка зернистую текстуру из-за наличия твердых частиц какао. Кроме этого, он имеет более темный цвет и более матовую поверхность из-за отсутствия добавок и эмульгаторов, содержащихся в искусственном продукте.

Полагайтесь на свой вкус

Попробуйте шоколад и обратите внимание на его вкусы и ароматы. Натуральный шоколад имеет более жаркий вкус по сравнению с модифицированным. Он может иметь фруктовые, ореховые или цветочные нотки в зависимости от происхождения какао-бобов.

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