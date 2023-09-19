Как приучить кота к лотку: несколько полезных советов

Приучение к лотку может быть сложным процессом, но с помощью правильных методов и немного терпения его можно достичь. UAportal подготовил эту статью, чтобы дать практические советы, как приучить кота к лотку, а также объяснить, как эти советы можно применить в реальных жизненных ситуациях.

Будьте последовательны

Когда дело доходит до приучения кота к лотку, ключевым моментом является последовательность. Начните с лотка в тихом и доступном месте в доме. Убедитесь, что он легко доступен для питомца, но в то же время находится в месте, где домашний любимец может уединиться.

Коты предпочитают чистый лоток, поэтому обязательно выгребайте его ежедневно и регулярно меняйте наполнитель. Если котик нуждается за пределами лотка, тщательно уберите место, чтобы выветрился стойкий запах. Кроме того, поощряйте его похвалой или лакомством, когда он правильно пользуется лотком, чтобы закрепить положительное поведение.

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Установите несколько лотков

Еще один полезный совет по приучению кота к лотку – установить несколько лотков в разных частях дома. Это может быть особенно полезно, если у вас есть большой дом или несколько этажей. Наличие нескольких лотков гарантирует, что у животного всегда будет легкий доступ к чистому и доступному лотку, что уменьшает вероятность несчастных случаев. Кроме того, некоторые кошки предпочитают разные типы наполнителей, поэтому наличие разнообразных вариантов наполнителей поможет учесть их предпочтения.

Будьте терпеливы

Терпение – это ключ к приучению кота к лотку. Может потребоваться некоторое время, чтобы питомец приспособился к новому распорядку и понял, куда ему следует ходить, чтобы справить нужду. Не наказывайте кота за неправильное использование лотка, поскольку это может вызвать у него страх или тревогу перед ним.

Вместо этого сосредоточьтесь на положительном подкреплении и вознаграждайте его, если он правильно пользуется лотком.

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