Как привлечь деньги и отпугнуть невезение: уникальные суеверия Филиппин

UAportal подготовил статью о суевериях, характерных только для Филиппин и их региона. Суеверия играют интересную роль в культуре, многие поверья глубоко укоренились в повседневной жизни их жителей.

Филиппины – страна, богатая разнообразными суевериями, отражающими смешение коренного населения, малайцев, китайцев и испанцев. Эти суеверия имеют огромное значение в жизни филиппинцев, определяя их действия и решения.

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"Пагпаг" – отвращение невезения

Одним из популярных суеверий на Филиппинах является "пагпаг", которое советует людям не ходить прямо домой после посещения похорон. Считается, что злые духи или неудачи могут преследовать их. Вместо этого они практикуют "пагпаг" – ритуал посещения другого места, например, магазина или ресторана, чтобы стряхнуть с себя негативную энергию. Это суеверие демонстрирует глубоко укоренившуюся веру в духов и важность отгонять несчастья.

"Памахиин" – суеверные поверья

Под "Памахиин" подразумевается набор суеверий, которые передаются из поколения в поколение на Филиппинах. Эти суеверия охватывают широкий спектр верований, например, не подметать пол ночью, что, по поверьям, уносит удачу. Другие примеры включают в себя поверье, что если положить сумку или кошелек на пол, то это приведет к финансовым потерям, или что стрижка ногтей ночью принесет несчастье. Эти суеверные поверья демонстрируют склонность филиппинцев к осторожности и стремление привлечь положительную энергию.

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"Мано по" – уважение к старшим

"Мано по" – это уникальное филиппинское суеверие, основанное на уважении к старшим. Обычно молодые люди берут руку старшего члена семьи и подносят ее ко лбу в знак уважения. Считается, что этот жест дарует благословение и удачу тому, кто предлагает "мано". Это суеверие подчеркивает значение семейных уз и важность почитания мудрости и руководства старших поколений.

"Усог" – дурной глаз

Суеверие "Усог" относится к вере в дурной глаз, которая существует во многих культурах мира. На Филиппинах считается, что некоторые люди обладают способностью приносить вред или несчастье, бросая завистливый или недоброжелательный взгляд. Для защиты от сглаза филиппинцы используют различные практики, например, произносят фразу "таби-таби по", чтобы попросить у духов разрешения пройти мимо, или носят амулеты и талисманы.

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