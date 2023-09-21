Как произвести приятное впечатление на собеседника: советы

Когда дело доходит до того, чтобы произвести хорошее впечатление, необходимо учитывать разные факторы. В этой статье UAportal подготовил практические советы о том, как правильно одеваться, быть пунктуальным, поддерживать зрительный контакт, активно слушать, демонстрировать положительный язык тела и следить за тоном.

Одевайтесь соответственно

При первой встрече с кем-то важно одеваться соответственно. Внешний вид человека может оказать существенное влияние на впечатление, которое он производит на других. Профессиональная одежда показывает, что встреча воспринимается серьезно и что вы уважаете время другого человека. Важно, чтобы одежда была чистой и подходила к событию.

Будьте пунктуальны

Своевременное прибытие на встречу имеет решающее значение, когда вы пытаетесь произвести хорошее впечатление. Пунктуальность показывает, что вы цените время другого человека, и что надежность важна. Рекомендуется планировать поездку заранее и учитывать любые возможные задержки.

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Поддерживайте зрительный контакт

Поддержка зрительного контакта – мощный способ установить связь с собеседником. Он указывает, что собеседник заинтересован в теме разговора. Во время разговора важно смотреть прямо на человека, к которому обращаются. Поддерживая зрительный контакт, создается доверие и приятное впечатление.

Слушайте активно

Активное слушание является ключевым навыком, когда речь идет о том, чтобы произвести хорошее впечатление. Важно проявлять неподдельный интерес к тому, что говорит собеседник, активно слушать и реагировать на него должным образом. Не перебивайте и не доминируйте в разговоре. Задавать уместные вопросы и вдумчивые ответы демонстрирует заинтересованность.

Демонстрируйте открытый язык тела

Чтобы произвести хорошее впечатление, важно демонстрировать открытый язык тела. Рекомендуется стоять или сидеть прямо, с отведенными назад плечами и высоко приподнятой головой. Избегайте скрещивания рук или суеты, поскольку это может свидетельствовать о защитной позиции или нервозности.

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