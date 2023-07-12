Как разгладить и равномерно распределить пух в куртке после стирки: три проверенных совета

Больше всего мы не любим стирать верхнюю одежду, ведь потом ее ткань может деформироваться или скапливаться. Похоже, исправить это уже невозможно. Однако не беспокойтесь! UAportal подготовил эти полезные и эффективные советы, которые помогут разгладить и равномерно распределить материал после стирки.

Отпаривайте

Отпаривание – это один из самых простых способов разгладить ткань. Повесьте куртку в хорошо проветриваемом помещении. Например, в ванной комнате с закрытой дверью и горячей водой. Подождите, пока пара соберется в помещении, а затем осторожно похлопайте руками по ткани, чтобы помочь равномерно распределить влагу. Следовательно, волокна расслабятся, что облегчит вам потом разглаживание морщин и комочков.

Используйте сушилку для одежды

Сушилка для одежды может стать удобным инструментом, который поможет распределить ткань в куртке. Уложите вещь в сушилку вместе с несколькими чистыми теннисными мячами или шариками для сушки. Установите низкую температуру и недолго просушите куртку. Движение шариков и мягкое тепло помогут разрыхлить ткань, а также вернуть ей начальную форму. Не забудьте проверить инструкции по уходу за курткой, чтобы убедиться в том, что ее можно ставить в сушильную машину.

Рыхление вручную

Ручное рыхление лучше всего подойдет для курток из деликатных тканей или тех, которые нельзя подвергать тепловой обработке. Осторожно встряхните вещь, чтобы разгладить все комки, а затем возьмите ее за плечи. Легкими движениями опустите куртку вниз, чтобы ткань естественным образом повернулась на место. Повторите этот процесс несколько раз, сосредотачиваясь на участках, где заметны слипания материала. Следовательно, вы равномерно распределите ткань, не нарушая целостности куртки.

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