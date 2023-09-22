Как разговаривать с подростком: пять секретных тактик

UAportal подготовил рекомендации, следуя которым можно создать среду, в которой подростки будут чувствовать себя комфортно, обмениваясь собственными размышлениями и чувствами. Очень важно подходить к разговорам с осторожностью и внимательностью, чтобы обеспечить взаимопонимание и доверие друг к другу.

Установите доверие и уважение

Подростки находятся на таком этапе своей жизни, когда они стремятся к независимости и свободе. Демонстрируя им, что вы доверяете и уважаете их мнения и решения, можно создать атмосферу близости и открытости в общении.

Избегайте осуждения или пренебрежения их взглядами и чувствами. Это побуждает их быть более откровенными с вами и делиться своими мыслями.

Будьте хорошим слушателем

Подростки часто имеют много мыслей в голове и сталкиваются с разными проблемами. Внимательно слушая их, можно продемонстрировать, что вы цените их размышления и чувства.

Не перебивайте их и не делайте преждевременных выводов. Вместо этого уделите подросткам все свое внимание и дайте возможность полностью высказаться.

Задавайте открытые вопросы

Такие вопросы побуждают подростков давать не только простые ответы "да" или "нет", но и способствуют более широким обсуждениям. К примеру, вместо того, чтобы спросить: "У тебя был хороший день в школе?", вы можете спросить: "Что было наиболее интересным, что произошло в школе?". Это позволит им больше поделиться своими впечатлениями и взглядами.

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Избегайте поучений и нотаций

Подростки часто возмущаются, когда их поучают или наставляют. Вместо того, чтобы указывать им, что делать или как думать, начните откровенный разговор. Поделитесь своим опытом и взглядами, однако дайте им возможность высказать и свое мнение.

Это поможет подросткам развить навыки критического мышления и принимать свои обоснованные решения. Помните, что важно направлять их, а не диктовать, как поступать.

Будьте терпеливы и понимающими

Подростки могут переживать многие изменения и эмоции, поэтому важно подходить к разговору с пониманием. Избегайте раздражения или унижения, если подросток не раскрывается сразу.

Дайте им время и возможность обдумать свои мысли и чувства. Выражая терпение и понимание, можно создать среду, в которой им будет комфортно делиться с вами своими переживаниями.

Напомним, мы уже писали, как легко и быстро раскрыть свой потенциал.

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