Как сделать идеальный педикюр в домашних условиях: порядок действий и эффективные советы

Вместо того, чтобы тратить время и деньги на посещение салона, можно научиться делать идеальный педикюр в домашних условиях. UAportal подготовил список советов, которые помогут пройти этот путь и получить результат салонного качества, не выходя из дома.

Соберите необходимые принадлежности

Перед началом работы важно собрать все необходимые принадлежности. К ним относятся тазик или ванна для замачивания ног, кусачки для ногтей, пилочка для ногтей, пушер для кутикулы, масло для кутикулы, скраб для ног, лосьон для ног и лак для ногтей. Если все будет готово и под рукой, процесс станет гораздо легче и приятнее.

Замачивание и отшелушивание

Для начала наполните таз или ванночку теплой водой и добавьте в нее несколько капель средства для замачивания ног или соли Эпсома. Замочите ноги на 10-15 минут, чтобы смягчить кожу и расслабить мускулы.

После ванны воспользуйтесь скрабом для ног, чтобы отшелушить отмершие клетки кожи и сделать ноги более гладкими и мягкими. Легкими массирующими движениями нанесите скраб на стопы, уделяя особое внимание огрубевшим участкам, таким как пятки и голени.

Уход за ногтями

После того, как ступни отшелушены и вымыты, пора уделить внимание ногтям. Для начала подстригите их до желаемой длины с помощью кусачек для ногтей. Чтобы избежать врастания ногтей, следите за тем, чтобы стричь их прямо по всей длине.

Затем с помощью пилы придайте ногтям нужную форму и сгладьте неровные края. Возьмите пушер для кутикулы и осторожно отодвиньте кутикулы, стараясь не порезать ее. Нанесите несколько капель масла для кутикулы, чтобы увлажнить и смягчить.

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Увлажнение и массаж

После ухода за ногтями пора побаловать ноги таким необходимым увлажнением. Нанесите большое количество лосьона или крема для ног и массируйте его в ступне, уделяя особое внимание пяткам и любым сухим участкам. Массаж ног не только приятный, но улучшает кровообращение и снимает напряжение.

Идеальная полировка

Завершающим этапом домашнего педикюра есть нанесение лака для ногтей. Начните с нанесения базового покрытия, чтобы защитить ногти и предотвратить их окраску.

После высыхания основания нанесите два тонких слоя лака выбранного цвета, давая каждому слою высохнуть перед нанесением следующего. В завершение нанесите верхнее покрытие, чтобы закрепить цвет и придать блеск.

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