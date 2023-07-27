Як зробити ідеальний педикюр у домашніх умовах: порядок дій та ефективні поради

Замість витрачати час і гроші на відвідування салону, можна навчитися робити ідеальний педикюр у домашніх умовах. UAportal підготував список порад, які допоможуть пройти цей шлях та отримати результат салонної якості, не виходячи з дому.

Зберіть необхідне приладдя

Перед початком роботи важливо зібрати все необхідне приладдя. До них відносяться тазик або ванна для замочування ніг, кусачки для нігтів, пилка для нігтів, пушер для кутикули, масло для кутикули, скраб для ніг, лосьйон для ніг і лак для нігтів. Якщо все буде готове і під рукою, процес стане набагато легшим та приємнішим.

Замочування та відлущування

Для початку наповніть таз або ванну теплою водою і додайте в неї кілька крапель засобу для замочування ніг або солі Епсома. Замочіть ноги на 10-15 хвилин, щоб пом'якшити шкіру та розслабити м'язи.

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Після ванни скористайтеся скрабом для ніг, щоб відлущити відмерлі клітини шкіри і зробити ноги більш гладкими і м'якими. Легкими масажними рухами нанесіть скраб на стопи, приділяючи особливу увагу огрубілим ділянкам, таким як п'яти та гомілки.

Догляд за нігтями

Після того, як ступні відлущені і вимиті, настав час приділити увагу нігтям. Для початку підстрижіть їх до бажаної довжини за допомогою кусачок для нігтів. Щоб уникнути вростання нігтів, слідкуйте за тим, щоб стригти їх прямо по всій довжині.

Потім за допомогою пилки надайте нігтям потрібну форму і згладьте нерівні краї. Візьміть пушер для кутикули і обережно відсуньте кутикули, намагаючись не порізати її. Нанесіть кілька крапель олії для кутикули, щоб зволожити та пом'якшити.

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Зволоження та масаж

Після догляду за нігтями настав час побалувати ноги таким необхідним зволоженням. Нанесіть велику кількість лосьйону або крему для ніг і масажуйте його в ступні, приділяючи особливу увагу п'ятам і будь-яким сухим ділянкам. Масаж ніг не тільки приємний, а й покращує кровообіг та знімає напругу.

Ідеальне полірування

Завершальним етапом домашнього педикюру є нанесення лаку для нігтів. Почніть з нанесення базового покриття, щоб захистити нігті та запобігти їх забарвленню.

Після висихання основи нанесіть два тонкі шари лаку вибраного кольору, даючи кожному шару висохнути перед нанесенням наступного. На завершення нанесіть верхнє покриття, щоб закріпити колір і надати блиску.

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