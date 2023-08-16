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Как сэкономить время на приготовление пищи: пять простых рекомендаций

Владислав Москаленко

Приемы мудрых хозяек для экономии времени на приготовление пищи

UAportal подготовил руководство по уловкам мудрой хозяйки для приготовления вкусных блюд на скорую руку. Эти методы призваны помочь людям сэкономить время на кухне, наслаждаясь ароматными и сытными блюдами.

Независимо от того, является ли человек занятым профессионалом или родителями, которые объединяют много обязанностей, эти советы помогут вам приготовить вкусную еду без ущерба вкусу и качеству.

Планируйте заранее

Уделяя несколько минут еженедельно планировке блюд, можно сэкономить время и снизить стресс. Начните с создания плана питания на неделю, учитывая все ингредиенты, которые уже находятся под рукой.

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Затем составьте список продуктов, которые необходимо приобрести. Таким образом можно избежать поездок в магазин в последнюю минуту, а все необходимые ингредиенты будут готовы, когда придет время готовить.

Готовьтесь заранее

Это включает в себя нарезку овощей, маринование мяса и предварительное измерение ингредиентов. Выполняя эти задания раньше времени, можно сэкономить значительное время.

К примеру, все овощи для жареного мяса можно нарезать заранее и хранить в холодильнике до готовности. Таким образом, когда придет время готовить блюдо, ингредиенты можно быстро приготовить и подать на стол.

Используйте экономящую время технику

Покупка таких приборов, как мультиварка, пароварка или гриль могут значительно сократить время приготовления пищи. К примеру, все ингредиенты для тушеного мяса можно забросить в мультиварку утром, и уже к обеду вкусное блюдо будет готово. Эти приборы позволяют использовать подход "поставил и забыл", освобождая время, чтобы сосредоточиться на других задачах.

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Заполните кладовую продуктами

Важно, чтобы в кладовке всегда были основные ингредиенты, такие как консервированные бобы, макароны, рис, специи и соусы. Таким образом, базовые продукты всегда будут под рукой, чтобы приготовить еду в кратчайшие сроки. Кроме того, храня в морозильной камере запас замороженных овощей и белков, таких как куриные грудки или говяжий фарш, можно приготовить множество разнообразных блюд на скорую руку.

Готовьте еду в одной емкости

Примерами блюд в одном горшке есть рагу, паста и запеканки. Сочетание всех ингредиентов в одной посуде позволяет максимально раскрыть вкус и упростить процесс приготовления.

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