Как сохранить букет как можно дольше: действенные советы
Мы всегда хотим, чтобы подаренный букет оставался свежим и давал нам радость как можно дольше. Однако через некоторое время цветы, несмотря на наши стремления, начинают увядать.
UAportal расскажет о правильных методах, которые помогут сохранить букет свежим до двух недель. Для этого можно принять следующие меры.
Используйте чистую воду
Прежде чем поместить цветы в вазу, убедитесь, что вода чистая и без примесей. Помните, что вода из крана не подходит для букетов.
Подбирайте правильный размер вазы
Для букетов лучше использовать вазы с широким дном, поскольку это позволит цветам лучше поглощать воду.
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Выбирайте правильное местоположение
Поставьте вазу с цветами в прохладное и солнечное место. Избегайте установки их вблизи отопителей, так как солнце и тепло могут сократить срок свежести цветов.
Добавляйте обеззараживающие ингредиенты в воду
Чтобы уменьшить размножение бактерий в воде, можно добавить один из следующих ингредиентов (на 1 литр воды):
- Несколько капель нашатыря.
- Одна таблетка активированного угля.
- Половина таблетки нешипучего аспирина.
- Несколько капель сока лимона или щепотка лимонной кислоты.
- Одна чайная ложка уксуса.
- Ложка спирта.
Используйте отстоянную воду
Вода, постоявшая в течение одного дня, считается отстоянной и может быть лучшим вариантом для хранения цветов.
Напомним, что комнатные растения озеленяют ваше пространство и приносят пользу, но могут стать источником неудобств и проблем. Некоторые из них обладают способностью привлекать вредителей, таких как тараканов.
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