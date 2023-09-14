Как сохранить молодой и здоровый вид кожи: Топ-3 основных совета

Вы боитесь преждевременного старения кожи? Вы хотите иметь здоровую и красивую кожу, но не знаете, что для этого нужно делать? UaPortal рассказал о нескольких правилах, с помощью которых ваша кожа будет выглядеть здорово и ярко.

Защищайте кожу от солнца

Наносите солнцезащитный крем с высоким SPF каждый день, даже в пасмурные дни, и носите закрытую одежду, например, шляпы и одежду с длинными рукавами. Ищите тени в часы пикового воздействия солнца, чтобы предотвратить преждевременное старение, появление морщин и солнечных ожогов.

Ухаживайте за кожей

Постоянный и эффективный уход за кожей имеет важное значение для сохранения ее молодости и красоты. Очищайте лицо дважды в день, используя мягкое очищающее средство, подходящее для вашего типа кожи. После этого наносите увлажняющий крем.

Используйте сыворотку или средство по уходу за кожей, направленное на решение конкретных проблем, таких как мелкие морщинки или темные пигментные пятна. Регулярное отшелушивание помогает удалять отмершие клетки и способствует их обновлению.

Соблюдайте сбалансированную диету и пейте много воды

Пейте много воды в течение дня. Добавьте в свой рацион продукты, богатые антиоксидантами, витаминами и минералами, в частности, фруктами, овощами, цельным зерном, нежирными белками и полезными жирами. Минимизируйте потребление продуктов с высоким содержанием сахара и полуфабрикатов, ведь они могут способствовать воспалению кожи и преждевременному старению.

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