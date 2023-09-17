Как удалить акриловую краску из кистей и поверхностей: три лайфхака

Если вы никак не можете удалить акриловую краску из кистей и поверхностей вашей мебели, не беспокойтесь. Uaportal подготовил 3 полезных совета, которые помогут вам эффективно справиться с этой проблемой.

Теплая мыльная вода

Наполните сосуд теплой водой и добавьте несколько капель мягкого хозяйственного мыла. Смочите кисточку или разлейте эту смесь на окрашенную поверхность, осторожно перемешивая, чтобы разрыхлить краску. Затем смойте все чистой водой и повторите снова, если загрязнение осталось. Этот способ эффективен для свежей или влажной акриловой краски.

Медицинский спирт

Чтобы отмыть засохшую акриловую краску, используйте медицинский спирт. Смочите тряпку или хлопковый диск спиртом и осторожно протрите пятно. Это поможет расщепить пятно, что облегчит его удаление. Обязательно протестируйте сначала на небольшом незаметном участке поверхности, чтобы убедиться, что спирт не повредит вашу мебель.

Специальное средство

Если вышеописанные способы не посодействовали, то попробуйте пользоваться особым средством. Он разработан непосредственно для снятия акриловой краски и его можно найти в магазинах художественных товаров или в интернете. Внимательно следуйте инструкциям, ведь каждый растворитель может иметь специфические способы нанесения и удаления.

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