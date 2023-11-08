Как удалить шерсть домашних животных из одежды: лайфхаки

UAportal подготовил полезные советы и рекомендации, которые помогут без особого труда очистить одежду от шерсти домашних любимцев. Рассмотрим, как можно сохранить свой гардероб чистым с помощью этих простых способов.

Статическое электричество

Шерсть домашних животных на одежде легко удаляется с помощью сушильного листа. Протирая ткань листом, шерсть домашних животных притягивается за счет статического электричества. Этот метод, известный своей простотой и эффективностью, любим среди владельцев домашних животных.

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Ворсистый валик

Валик для ворса – быстрое и удобное решение для удаления шерсти домашних животных из одежды. Просто прокрутите его по ткани, и липкий клей захватит и приподнимет шерсть. Этот универсальный инструмент можно использовать на мебели и других тканевых поверхностях, чтобы удалить шерсть домашних животных.

Резиновые перчатки

Резиновые перчатки могут творить чудеса, избавляя одежду от шерсти домашних животных. Слегка смочив перчатки, крепко проведите ими по ткани, чтобы собрать шерсть. Периодически промывайте перчатки, чтобы удалить накопившуюся шерсть, и повторяйте процедуру, пока одежда полностью не очистится от шерсти домашних животных.

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