Як видалити шерсть домашніх тварин з одягу: лайфхаки

UAportal підготував корисні поради та рекомендації, які допоможуть без особливих зусиль очистити одяг від шерсті домашніх улюбленців. Розглянемо, як можна зберегти свій гардероб чистим за допомогою цих простих методів.

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Статична електрика

Шерсть домашніх тварин на одязі можна легко видалити за допомогою сушильного листа. Протираючи тканину листом, шерсть домашніх тварин притягується за рахунок статичної електрики. Цей метод, відомий своєю простотою та ефективністю, є улюбленим серед власників домашніх тварин.

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Ворсистий валик

Валик для ворсу – це швидке і зручне рішення для видалення шерсті домашніх тварин з одягу. Просто прокрутіть його по тканині, і липкий клей захопить і підніме шерсть. Цей універсальний інструмент також можна використовувати на меблях та інших тканинних поверхнях, щоб видалити шерсть домашніх тварин.

Гумові рукавички

Гумові рукавички можуть творити чудеса, позбавляючи одяг від шерсті домашніх тварин. Злегка змочивши рукавички, міцно проведіть ними по тканині, щоб зібрати шерсть. Періодично промивайте рукавички, щоб видалити накопичену шерсть, і повторюйте процедуру, поки одяг повністю не очиститься від шерсті домашніх тварин.

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