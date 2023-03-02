Как удалить шерсть с ковра: пять дельных советов

Владельцы домашних животных часто сталкиваются с неприятной ситуацией, когда шерсть любимца собирается в ковре. UAportal подготовил лайфхаки, как быстро и просто удалить шерсть с ковра.

Совет 1

Тщательно пропылесосьте ковер, прежде чем пытаться удалить шерсть. Это обеспечит удаление всех остатков волокон перед следующим шагом.

Совет 2

Используйте пинцет, чтобы аккуратно вытащить шерсть из волокон ковра. Будьте очень осторожны, чтобы не повредить ткань ковра.

Совет 3

Если есть упрямые пряди шерсти, которые не вынимаются пинцетом, используйте пароочиститель или утюг на слабом огне. Обязательно перемещайте его, а не оставляйте на одном месте слишком долго, чтобы не сжечь волокна ковра.

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Совет 4

После того, как вся шерсть будет удалена, воспользуйтесь щеткой для обивки и еще раз пропылесосьте участок. Это поможет восстановить первоначальную текстуру и пушистость.

Совет 5

Чтобы предотвратить дальнейшее накопление шерсти в коврах, регулярно протирайте их валиком с ворсом (особенно если у вас есть домашние животные). Это поможет собрать всеоставшиеся волокна до того, как их станет трудно удалить в дальнейшем.

Напомним, ранее мы писали о том, как избавиться от шерсти животных из одежды, исправив его с влажными салфетками.

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