Как устранить неприятные запахи на кухне: эффективные советы и способы

Обеспечьте отличный запах на кухне с помощью этих простых шагов

UAportal подготовил советы, которые помогут избавиться от неприятных запахов на кухне. Узнайте, как бороться со стойкими запахами.

Вода с лимоном, уксус и сода

Чтобы устранить запахи приготовления пищи на кухне, попробуйте вскипятить кастрюлю с водой с несколькими ломтиками лимона. Цитрусовый аромат поможет нейтрализовать любые устаревшие запахи, и кухня будет пахнуть свежестью.

Другой вариант – вскипятить небольшое количество уксуса на плите, ведь он известен своей способностью поглощать и устранять запахи. Кроме того, миски с пищевой содой, расставленные по всей кухне, помогут поглотить неприятные запахи.

Надлежащая вентиляция

Хорошая вентиляция – это ключ к предотвращению распространения запахов от приготовления пищи по всему дому. При приготовлении пищи обязательно используйте вытяжку над плитой. Это поможет удалить пар, дым и запахи из воздуха. Также откройте окно для обеспечения циркуляции свежего воздуха.

Если нет вытяжки, подумайте о приобретении портативного воздухоочистителя со встроенным угольным фильтром. Такие фильтры устраняют неприятные запахи и улучшают качество воздуха в кухне.

Сетка от разбрызгивания

При приготовлении пищи с сильным запахом, например рыбы или чеснока, попробуйте использовать сетку от разбрызгивания. Это не даст запахам рассеиваться в воздухе и распространяться по всей кухне. Кроме того, использование крышек на кастрюлях и сковородках во время приготовления пищи может помочь удержать запахи на расстоянии.

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После приготовления пищи быстро убирайте все разлитые жидкости и брызги, чтобы предотвратить задержку запахов. Протирайте столешницы, мойте пол и быстро мойте посуду, чтобы сохранить свежий запах на кухне.

Натуральные поглотители запахов

Поставьте на ночь небольшую тарелку с кофейной гущей. Кофе обладает естественными дезодорирующими свойствами и может помочь устранить сильные запахи. Другой вариант – поставить на ночь на кухне миску с белым уксусом.

Уксус очень эффективно поглощает запахи. Также можно попробовать вскипятить смесь воды, уксуса и эфирного масла по выбору, например, лаванды или эвкалипта, чтобы создать натуральный освежитель воздуха на кухне.

Чистите и дезодорируйте кухонную технику

Регулярно мойте и обеззараживайте кухонную технику, чтобы предотвратить накопление неприятных запахов от приготовления пищи. Чистите плиту и духовой шкаф мягким моющим средством. Не забывайте также чистить микроволновку.

Протрите ее внутри смесью воды, уксуса и нескольких капель лимонного эфирного масла. Наконец, не забывайте часто опорожнять мусорное ведро и держать его накрытым, чтобы предотвратить распространение запахов.

Напомним, мы рассказали, как избавиться от неприятного запаха в помещении.

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