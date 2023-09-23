Как устранить жир в трубах раковины: подручные средства

Устранение жира в трубах раковины является распространенной проблемой, с которой сталкиваются многие хозяева. UAportal подготовил практические советы по эффективному удалению жира из труб в раковине и поддержанию их чистоты и функциональности.

Пищевая сода и уксус

Сначала высыпьте в канализацию чашку пищевой соды, а затем вылейте чашку уксуса. Оставьте смесь примерно на 30 минут, чтобы она начала пениться и расщеплять жир. Затем промойте канализацию горячей водой, чтобы смыть остатки.

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Кипяток

Вскипятите чайник или кастрюлю с водой и осторожно вылейте воду в канализацию. Горячая вода поможет расплавить и смыть жир, предотвращая его накопление в трубах. Важно отметить, что этот метод можно использовать только для металлических или керамических труб, поскольку вылив кипятка в пластиковые трубы может привести к их повреждению.

Пищевая сода и соль

Смешайте равные части соли и пищевой соды и сыпьте их в канализацию. Оставьте смесь на несколько часов или на ночь, чтобы она расщепила жир. После этого промойте канализацию горячей водой, чтобы удалить остатки.

Напомним, мы рассказали, как легко удалить засор из ушибленной раковины.

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