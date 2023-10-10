Как визуально увеличить глаза: пять уловок для завораживающего взгляда

Вы хотите увеличить свои глаза с помощью макияжа, но не знаете как это сделать? Uaportal подготовил 5 практических советов, которые помогут этому достичь.

Осветьте глаза нейтральными оттенками

Чтобы сделать глаза больше, выбирайте светлые, нейтральные оттенки теней. Эти цвета помогают осветить взгляд и сделать его более открытым. Используйте такие тона, как шампань, слоновая кость или светло-розовый.

Осветите внутренние уголки глаз

Нанесите сверкающие тени или небольшое количество хайлайтера на внутреннюю область возле слезных каналов. Это будет создавать эффект подсветки, благодаря чему глаза будут казаться больше.

Используйте подводку правильно

Используя подводку, чтоб выделить форму глаз, наносите ее верно. Избегайте подводки по всему нижнему веку, поскольку это сделает ваши глаза меньше. Проведите тонкую линию вдоль верхней линии ресниц, постепенно утолщая ее, когда дойдете до внешнего уголка. Эта техника поможет подчеркнуть и продлить глаза, создавая иллюзию открытого взгляда.

Подкрутите ресницы

Используйте щипцы для завивки ресниц, чтобы аккуратно подкрутить их перед нанесением туши. Следовательно, вы поднимете их вверх, создавая эффект широко открытых глаз.

Нанесите тушь

Чтобы завершить образ и максимизировать эффект выразительного взгляда, нанесите тушь на скрученные ресницы. Тушь помогает очертить и удлинить их, выделяя при этом глаза. Не наносите слишком много краски, поскольку она утяжеляет ресницы и сделает глаза меньше.

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