Как выбрать идеальную шляпу: несколько полезных советов от стилистов

Шляпы – это гораздо больше, чем просто аксессуары. Они могут подчеркивать стиль, дополнять образ и даже защищать от солнечных лучей. Однако, с таким большим количеством стилей, форм и размеров, вам может быть очень трудно найти шляпу, которая лучше всего подходит. UAportal собрал советы, которые помогут вам разобраться в этой теме.

Определите форму лица

Как и одежда, разные фасоны шляп подходят разным формам лица.

Овальное лицо

Практически любой фасон шляпы дополнит ваши сбалансированные пропорции.

Круглое лицо

Выбирайте головной убор с четкими линиями, чтобы немного добавить объема, например, фетровые или широкополые шляпы.

Квадратное лицо

Смягчите углы с помощью круглых шляп, например беретов.

Лицо в форме сердца

Выбирайте с небольшими полями или широкополыми шляпами, которые смогут сбалансировать ваши черты.

Продолговатая форма лица

Широкополые, широкополые или шляпы, сидящие ниже на лбу, помогут визуально укоротить ваше лицо.

Учитывайте свой личный стиль

Головной убор должен отражать вашу индивидуальность. Если вы поклонник классического образа, то вам подойдет фетровая шляпа или панама. Если склоняетесь к бохо-шику, то приобретите себе широкополую шляпу от солнца или соломенную с широкими полами. Убедитесь, что головной убор резонирует с вашим стилем и позволяет чувствовать себя уверенно.

Подбирайте шляпу согласно случаю

Различные события требуют отличных фасонов. Например, широкополая шляпа прекрасно подойдет для отдыха на пляже, а шикарный берет дополнит ваш образ во время городской прогулки. Для официальных мероприятий выбирайте шляпы-фасцинаторы, которые сделают вас более элегантными.

Учитывайте материал

Материал головного убора играет немаловажную роль как в его эстетическом, так и в функциональном плане. Соломенные шляпы прекрасно подходят для лета и повседневных прогулок, а шляпки из шерсти и фетра идеальны для прохладной погоды и создания изысканного образа.

Учитывайте пропорции

Ваш аксессуар должен дополнять пропорции тела. Если вы миниатюрны, избегайте больших шляп, которые могут перегрузить образ. Соответственно, если вы высоки, то большой головной убор может не подходить вам.

Примерьте перед покупкой

Различные бренды и стили будут выглядеть по-разному, поэтому нужно убедиться, что головной убор удобно сидит на голове и не чувствуется слишком тесным или свободным.

Будьте уверены

В конце концов, лучшая шляпа – это та, в которой вы чувствуете себя уверенно и комфортно.

Ранее, UaPortal рассказал о 3 стрижках, которые сделают вас старше.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграм-канал!