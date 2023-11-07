Как выбрать спелые бананы без ГМО: полезный лайфхак

Бананы любят как дети, так и взрослые. Однако не все знают, как выбрать идеальные фрукты в магазине или рынке, чтобы принести домой продукт без ГМО. UAportal выяснил это и готов поделиться с вами секретами.

Как выбрать спелые бананы среди многочисленных предложений

1. Цвет:

Выбирайте бананы, имеющие равномерный желтый цвет, без зеленых пятен. Равномерный желтый оттенок свидетельствует о спелости.

2. Аромат:

Ищите насыщенный, фруктовый банановый аромат. Прекрасный аромат означает идеально спелый банан.

3. Коричневые точки:

Допускается наличие коричневых точек или крапинок на бананах. Они не свидетельствуют о порче, а скорее указывают на то, что фрукт достигает оптимальной спелости.

4. Текстура:

На ощупь банан должен быть жестким и плотным. Избегайте бананов с мягкой или кашевидной текстурой, поскольку они могут быть перезрелыми или испорченными. Имейте в виду, что любые чёрные пятна, признаки гнили или грибка.

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Как выбрать бананы без ГМО

Если вы не уверены, какие бананы не содержат ГМО, обращайте внимание не только на внешний вид, но и информацию на этикетке. На этикетке должны быть указаны важные детали продукта, и эту информацию можно расшифровать с помощью цифр.

Ищите бананы с кодами 4011 и 94011. Это органические бананы, выращенные без использования химикатов и генетической модификации. Не считая того, избегайте бананов с пятизначным кодом, начинающимся на "8". Эти бананы не натуральны и их не стоит покупать.

Раньше мы писали о том, как правильно хранить бананы, чтобы они хранились гораздо дольше.

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