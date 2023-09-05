Как выращивать пилею комнатную: основные советы по уходу

Пилия комнатная, широко известная как китайское денежное растение, представляет собой визуально привлекательный цветок с уникальными, похожими на подушечки лилии, листьями. UaPortal подготовил советы, которые помогут вам правильно ухаживать за вазоном.

Условия выращивания

Держите растение в теплом месте, где зимой поддерживается минимальная температура 12°C. Очень важно избегать попадания на нее интенсивного полуденного или послеобеденного солнца, поскольку это может привести к ожогам листьев.

Правильная высадка

Когда приносите пелею из магазина, обычно нет нужды вытаскивать ее из пластикового горшка, если только она не укоренилась. Просто поместите растение в декоративный горшок. Однако если заметите, что со дна горшка появляются корни, то пришло время для пересадки.

Используйте смесь из 2 частей грунтового компоста (или бесторфяного универсального компоста) и 1 части перегноя. Убедитесь, что на дне горшка есть надлежащие дренажные отверстия, предотвращающие переувлажнение.

Уход за растением

Во время активного вегетационного периода, обычно продолжающегося с весны до осени, важно регулярно поливать пилей. Однако, чтобы избежать чрезмерного увлажнения, дайте верхним нескольким сантиметрам компоста подсохнуть между поливами. После этого убедитесь, что избыток воды стекает, поскольку растение не любит сидеть в холодной и влажной почве.

Зимой убавьте частоту полива. Кроме того, раз в месяц насыщайте почву разбавленным удобрением для комнатных растений, чтобы обеспечить растение необходимыми питательными веществами. Чтобы сохранить глянцевый вид и избежать скопления пыли, время от времени протирайте листья.

Распространенные проблемы

Если замечаете желтый или коричневый цвет листочков у основания пилеи, не стоит волноваться, ведь это старые листья, которые естественным образом отмирают и опадают.

Сгибающиеся или скручивающиеся листья часто являются признаком недостаточного освещения. Поэтому в таком случае обеспечьте растению доступ к косвенному солнечному свету. С другой стороны, коричневые пятна на листьях могут также появиться в результате солнечных ожогов.

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