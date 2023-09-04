Как выращивать зелень дома на подоконнике: полезные советы

Семь важных советов для успешного выращивания зелени в контейнерах

Выращивание зелени в горшках – это фантастический способ наслаждаться свежим и ароматным базиликом, тимьяном, петрушкой и другими травами. Контейнерные зеленые сады предлагают удобство, требуют меньшего ухода и могут быть легко перемещены. UAportal подготовил семь советов, которые помогут в выращивании зелени в горшках.

Выберите правильную зелень

Следует выбирать сорта зелени согласно вашей цели: будь то получение красивого и ароматного цветника, или вкусных и полезных трав.

Выберите соответствующие контейнеры

При выборе контейнеров для трав следует учитывать несколько факторов. Учитывайте свой бюджет, месторасположение, температуру, имеющееся пространство и конкретные травы, которые хотите выращивать. Хороший дренаж имеет решающее значение для трав в горшках, чтобы предотвратить загнивание корней. Существуют разные варианты контейнеров:

Терракотовые горшки: они обеспечивают легкий сток воды, но могут быстрее высыхать.

Бетон и литой камень: идеально подходят для суровых погодных условий, но могут быть тяжелыми.

Металлические: устойчивы к разрушению, но могут поглощать тепло, поэтому лучше использовать пластиковые горшки внутри.

Пластик и стекловолокно: практичные, доступные и легкие варианты, требующие надлежащего дренажа.

Дерево: обеспечивает естественный вид и изоляцию, но выстилайте кашпо, чтобы предотвратить гниение.

Обеспечьте достаточное количество солнечного света

Большинство трав процветают на прямом солнце, а это значит, что им нужно не менее шести часов постоянного, нефильтрованного солнечного света ежедневно. Найдите место, которое получает достаточно природного света в течение дня.

Регулярный полив

Контейнерные травы нуждаются в регулярном поливе, поскольку их корни не могут получить доступ к почвенной влаге естественным путем. Поливайте травы утром, когда температура воздуха прохладнее. Рассмотрите возможность использования капельного шланга или системы полива с таймерами для автоматизированного и бережного полива.

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Избегайте чрезмерного удобрения

Контейнерные растения нуждаются в удобрениях, поскольку органическое вещество в почве постепенно разлагается. Поскольку контейнеры имеют ограниченную массу почвы, они нуждаются в более частой подкормке. Используйте сбалансированное универсальное жидкое удобрение на натуральной или органической основе, разведите его в воронке и полейте поверхность почвы, чтобы подкормить корневую систему растений.

Регулярно убирайте урожай

Для поддержания здорового и обильного урожая трав очень важно регулярно убирать урожай. Собирайте листья и цветы утром после того, как высохнет роса, но до наступления дневной жары. Срезайте веточки чуть повыше скопления листьев, чтобы поощрить непрерывный рост и обеспечить лучший аромат.

Защита зимой

Если растения подвержены строгим зимним условиям, например, на балконах или крышах, обеспечьте им надежную защиту. Переместите контейнеры в теплое место и поливайте их, пока почва не замерзнет.

Напомним, что комнатные растения озеленяют ваше пространство и приносят пользу, но могут стать источником неудобств и проблем. Некоторые из них обладают способностью привлекать вредителей, таких как тараканов.

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