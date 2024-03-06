Как вырастить и ухаживать за своим первым кактусом дома: простые советы

Кактус – это растение, которое может украсить интерьер дома, несмотря на свою нетребовательность. Однако, чтобы вырастить растение дома, нужно соблюдать некоторые правила, которые не всегда легки, но вполне достижимы.

Необходимо иметь в виду, что только полноценные и здоровые растения могут придавать жилищу эстетический вид. Главная задача – обеспечить для кактусов условия, в которых они будут расти, цвести и плодоносить, а также заботиться о них, учитывая их особенности.

Разновидности кактусов для начинающих в этом деле

Среди многих видов и подвидов кактусов, принадлежащих к разным родам, вы можете подобрать тот, что лучше всего вам подойдет. Рекомендуем обратить внимание на маммилярии – это обширный вид растений, имеющих небольшие размеры и неприхотливые в уходе. Им нужно много света, почва с хорошим дренажом и нечастая поливка. Есть и другие кактусы, которые хорошо подойдут для начинающих:

Echinopsis

Rebutia

Euphorbia

Astrophytum

Cereus

Ferocactus

Opuntia

Gymnocalycium

Читайте также: Эксперты объяснили, чего не хватает герани, у которой желтеют листья

Как размножать кактусы

Для того чтобы размножить растение, существует два способа:

вегетативный (с помощью отростков)

или с семенами.

Вегетативный метод наиболее популярен среди поклонников кактусов, поскольку он очень прост. Для этого берут черенки, растущие на материнских растениях, и укореняют их.

Перед тем, как посеять купленные в магазине семена, его обрабатывают раствором марганцовки, а затем укладывают на поверхности грунта на глубину не более 1 см. Земля должна быть всегда влажной, поэтому их можно накрыть стеклом или пленкой, чтобы создать благоприятную среду для прорастания семена. Срок, требуемый для этого, может быть разным в зависимости от конкретного вида кактуса.

Читайте также: Какие растения снижают уровень стресса

Где в доме разместить кактус

Для того чтобы кактусы хорошо росли, нужно выбрать подходящее место на подоконнике. Вот некоторые советы:

Южное окно: лучше всего подходит для кактусов, потому что здесь больше солнца. Здесь можно поставить все виды с иглами, а также имеющие восковое покрытие на кожуре.

Восточное окно: если у вас есть эпифитные кактусы, которые растут во влажных тропических лесах, то им подойдет восточное окно.

Северное окно: не подходит для постоянного удержания. Только для зимовки простых уличных видов.

Западное окно: также возможно, но требуется дополнительное освещение.

Групповое размещение: лучше держать не по отдельности, а вместе, погружая их во влажный субстрат в пластиковом или деревянном ящике.

Читайте также: Какой водой нельзя поливать комнатные цветы

Правила ухода за кактусами

Кактусы всех сортов, как пустынные, так и тропические, не любят излишнюю влагу. Поэтому главное в уходе за ними – это контроль полива:

Не допускайте, чтобы вода оставалась под корнями в мелком горшке.

Выбирайте хорошую почву с дренажом, которая не будет содержать избыток влаги.

Поливайте растение только когда земля становится сухой на ощупь, а зимой увлажняйте ее вдвое реже.

Большинство видов кактусов нуждаются в ярком свете, кроме тропических, которые лучше растут при рассеянных лучах.

Весной подпитывайте растение качественным удобрением для кактусов.

Если соблюдать эти правила, они не только будут хорошо расти, но и будут цвести.

Напомним, ранее мы писали о полезном лайфхаке, с помощью которого можно подкормить фиалки дрожжами.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!