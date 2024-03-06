Як виростити та доглядати за своїм першим кактусом вдома: прості поради

Кактус — це рослина, яка може прикрасити інтер’єр домівки, попри свою невимогливість. Однак, щоб виростити рослину вдома, потрібно дотримуватися деяких правил, які не завжди легкі, але цілком досяжні.

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Необхідно мати на увазі, що тільки повноцінні та здорові рослини можуть надавати житлу естетичного вигляду. Головне завдання — забезпечити для кактусів умови, в яких вони будуть рости, цвісти та плодоносити, а також дбати про них, враховуючи їхні особливості.

Різновиди кактусів для початківців у цій справі

Серед багатьох видів і підвидів кактусів, що належать до різних родів, ви можете підібрати той, що найкраще вам підійде. Рекомендуємо звернути увагу на маммілярії — це широкий вид рослин, що мають невеликі розміри та невибагливі у догляді. Їм потрібно багато світла, ґрунт з хорошим дренажем та нечасте поливання. Є й інші кактуси, які добре підійдуть для початківців:

Echinopsis

Rebutia

Euphorbia

Astrophytum

Cereus

Ferocactus

Opuntia

Gymnocalycium

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Як розмножувати кактуси

Для того, щоб розмножити рослину, існує два способи:

вегетативний (за допомогою відростків)

або з насінням.

Вегетативний метод є найпопулярнішим серед шанувальників кактусів, оскільки він дуже простий. Для цього беруть живці, які ростуть на материнських рослинах, і вкорінюють їх.

Перед тим, як посіяти насіння, яке купили в магазині, його треба обробити розчином марганцівки, а потім вкласти на поверхні ґрунту на глибину не більше 1 см. Земля має бути завжди вологою, тому його можна накрити склом або плівкою, щоб створити сприятливе середовище для проростання насіння. Термін, який для цього потрібен, може бути різним залежно від конкретного виду кактуса.

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Де в домівці розмістити кактус

Для того, щоб кактуси добре росли, потрібно обрати відповідне місце на підвіконні. Ось деякі поради:

Південне вікно: найкраще підходить для кактусів, бо тут найбільше сонця. Тут можна поставити усі види з голками, а також ті, що мають воскове покриття на шкірці.

Східне вікно: якщо у вас є епіфітні кактуси, які ростуть у вологих тропічних лісах, то їм підійде східне вікно.

Північне вікно: не підходить для постійного утримання. Тільки для зимівки простих вуличних видів.

Західне вікно: також можливе, але потрібно додаткове освітлення.

Групове розміщення: краще тримати не окремо, а разом, занурюючи їх під вологий субстрат у пластиковому або дерев’яному ящику.

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Правила догляду за кактусами

Кактуси всіх сортів, як пустельні, так і тропічні, не люблять зайвої вологи. Тому головне у догляді за ними - це контроль поливу:

Не допускайте, щоб вода залишалася під корінням у мілкому горщику.

Обирайте хороший ґрунт з дренажем, який не утримуватиме надлишок вологи.

Поливайте рослину тільки коли земля стає сухою на дотик, а взимку зволожуйте її вдвічі рідше.

Більшість видів кактусів потребують яскравого світла, окрім тропічних, які краще ростуть при розсіяних променях.

Навесні підживлюйте рослину якісним добривом для кактусів.

Якщо дотримуватися цих правил, вони не тільки гарно ростимуть, але й будуть цвісти.

Нагадаємо, раніше ми писали про корисний лайфхак, за допомогою якого можна підживити фіалки дріжджами.

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