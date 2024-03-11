Как вырастить идеальный урожай лука: действенные советы

Лук – это универсальная культура, которую можно выращивать разными методами. Это может быть как посев семян, так и использование рассады или сеянки.

Для обеспечения раннего урожая идеально подходит метод выращивания из сеянки. Именно этим способом чаще всего и сажают лук. Всеми секретами выращивания растения поделились в ТСН.

Особенности выращивания лука

Подготовка сеянки начинается сразу после сбора урожая: отбирают лучшие луковицы до трех сантиметров в диаметре. Важно обеспечить сеянке надлежащую сушку – она должна пройти под открытым небом в течение одной недели.

Посадку лука можно запланировать на раннюю весну, как только сойдет снег.

Растению не подходит кислая почва, поэтому рекомендуется еще с осени подготовить землю, добавив доломитовую муку.

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Оптимальное место для грядок с луком – рядом с морковными грядками, ведь морковь эффективно защищает лук от вредителей – мух.

Подготовьте рядочки для посадки с интервалом в 30 сантиметров и высадите луковицы в рыхлую почву, оставляя между ними расстояние 8-10 см.

Лук выдерживает низкие температуры, однако для обеспечения ранней сборки урожая возможно накрытие посевов. В случае заморозков, особенно ночью, это будет полезно.

Приблизительно через месяц после высадки рекомендуется внести луку подкормку. Следует избегать применения свежего навоза и хлористого калия, вместо этого лучше предпочесть фосфор.

Важно предотвратить формирование корки на поверхности почвы. Чтобы этого избежать, следует регулярно рыхлить землю после дождя или поливки, что поможет сохранить влажность и обеспечит доступ кислорода к корням.

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В дальнейшем уходе за луком необходимо обеспечить регулярный полив, рыхление почвы и борьбу с сорняками. Также нужно следить за тем, чтобы на растениях не поселилась тля.

Если лук выращивают из семян, важно проводить прореживание. Когда у растений появятся несколько листьев, следует уменьшить их количество, оставляя между ними расстояние в 4-5 см. При прореживании важно извлекать избыточные растения вместе с корнями. После этого нужно аккуратно уплотнить почву вокруг лука, но окучивать не надо.

Как избежать стрелкования растения

Чтобы предотвратить стрелкование лука, следует внимательно следить за методами посадки, ухода и хранения. Одной из причин может быть слишком ранняя высадка в открытом грунте, особенно если корни повреждаются из-за ночных морозов. Это может привести к тому, что луковица не будет иметь достаточно сил для нормального развития, и она может прибегнуть к выпусканию стрелок, как способу размножения через семена.

Ранее огородники назвали четыре растения, которые следует посадить рядом с луком, чтобы увеличить урожайность.

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