Как вырастить огурцы как можно раньше: поможет хитрый способ

Любители огородничества используют разнообразные методики для посадки огурцов. Некоторые предпочитают сначала вырастить рассаду, а уже потом перенести ее в открытую почву, в то время как другие высевают семена непосредственно в землю.

Выращивание огурцов из рассады часто считается более эффективным методом. Особенно, когда семена высевают в опилки, пишет Телеграф.

Как сажать огурцы в опилки

Для тех, кто только начинает заниматься огородничеством, может показаться неожиданным использование стружки древесины для посадки огурцов. Однако этот метод имеет отличный эффект. Саженцы вырастают более крепкими и здоровыми, а вредители их почти не трогают. Главное – правильно подобрать опилки.

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Не применяйте опилки из ДВП или ДСП, ведь они содержат вредные вещества. Предпочтите опилки из натурально обработанной древесины, которую можно приобрести на лесопилке или в магазине стройматериалов.

Промойте опилки кипятком трижды, чтобы очистить их от пыли и других загрязнений. Заполните четверть выбранной емкости для посева огурцов опилками. Это может быть, к примеру, старый пластиковый контейнер. После того как высыпите стружку, залейте ее теплой водой (не кипятком) и и аккуратно разомните. Разместите семена на поверхности, оставляя между ними достаточно места для роста. Покройте их влажными опилками и закройте контейнер крышкой или фольгой Поместите огурцы в теплое место. Первые побеги появятся примерно через три дня. После этого увлажните и перенесите контейнер на свет. Через десять дней появятся первые листья.

Опилки помогают поддерживать оптимальный уровень влаги, что способствует формированию прочного корневища и толстых стеблей у растений. Саженцы будут устойчивы к заболеваниям. Обычно огурцы выращиваются в течение 2-3 месяцев, но благодаря опилкам они созревают быстрее и вы сможете собрать урожай на три недели раньше.

Напомним, мы рассказывали, как посадить рассаду огурцов, чтобы она пережила апрельские холода.

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