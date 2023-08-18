Как забыть несчастливую любовь: эффективные советы, которые помогут двигаться дальше

Справиться с безответственными чувствами может быть очень трудно, но нужно восстановиться и упорно двигаться вперед. UAportal подготовил 3 полезных совета, которые помогут забыть любимого человека и обрести душевный покой.

Примите ситуацию и беспокойтесь о себе

Вы должны понять, что невозможно контролировать чужие чувства. Важно заботиться о себе, занимаясь деятельностью, которая доставляет радость и помогает сосредоточиться на личных делах. Это могут быть хобби, физические упражнения, общение с близкими людьми или уход за собственным телом.

Ограничьте контакты и установите границы

Чтобы перестать думать о любимом человеке, попробуйте меньше с ним общаться. Не обязательно полностью прекращать общение, а скорее установить здоровые границы. Уменьшите частоту взаимодействия и избегайте ситуаций, которые могут спровоцировать негативные эмоции. Всегда ставьте в приоритете душевное спокойствие и дайте себе время и пространство для исцеления.

Измените фокус и установите цели

Занимайтесь деятельностью, которая бросает вызов и вдохновляет. Определите личные цели и работайте над их достижением. Это не только отвлечет от мыслей о любимом человеке, но и поможет в личностном росте. Сосредоточьтесь на работе или хобби и стройте собственное счастье.

Ранее UaPortal поделился, какие темы нужно обсудить перед браком.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграм-канал!