Как защитить розы от вредителей: ценные советы и рекомендации от опытных садоводов

Любители роз часто сталкиваются с досадной картиной, когда любимые цветы атакуют разнообразные вредители. От тли, препятствующей росту бутонов, до белых насекомых, поражающих листья – эти проблемы могут нанести вред здоровью и красоте роз.

UAportal предоставил ценные советы и рекомендации от опытных садоводов по эффективной борьбе с вредителями роз.

Тля

Имеет тенденцию быстро размножаться в сухую и жаркую погоду, что делает конец мая и начало июня критическим периодом для ее вторжения в сады. Эти крошечные насекомые не только деформируют и обесцвечивают листву, но и оставляют после себя липкий след. Они даже образуют "пояс" вокруг бутонов, что свидетельствует о типичном заражении. Высасывая сок из растений, тля ослабляет их и создает точки входа для грибковых заболеваний. Поэтому очень важно принять немедленные меры по уничтожению этих вредителей.

Существует несколько способов борьбы с насекомыми, которые можно использовать в зависимости от предпочтений и садовых практик. Сторонники органического земледелия могут привлечь в сады природных врагов тли. Известно, что божьи коровки, златоглазки и бабочки, как на стадии личинки, так и на стадии взрослой особи, эффективно борются с тлей. Если заражение незначительное, удаление тлей вручную в перчатках также может являться решением.

Читайте также: Как стимулировать цветение роз с помощью водки: простой лайфхак

Другим эффективным подходом является обработка пораженных растений мыльным раствором. Просто растворите одну столовую ложку мыла без запаха в литре воды и опрыскивайте розы несколько дней подряд. Кроме того, можно приготовить отвар крапивы: вскипятить крапиву, процедить через марлю и опрыскивать розы до тех пор, пока на пораженных участках не исчезнет тля.

Розанная цикадка

Еще один вредитель, представляющий угрозу для роз, – цикадка. Эти крохотные прыгающие насекомые питаются соком растений, в результате чего на листьях появляются белые пятна. Пораженные растения могут задерживаться в росте, а в тяжелых случаях даже сбрасывать листву. К счастью, те же средства, которые применяются против тлей, эффективны и против цикадок.

Следуя этим рекомендованным методам борьбы вы сможете эффективно бороться с вредителями и обеспечить здоровье и красоту своих цветов.

Напомним, мы рассказали, возле каких растений нельзя сажать розы.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !