Как защититься от возможных нападений на улице: Эффективные советы

UAportal подготовил советы, которые помогут решить общую проблему личной безопасности во время прогулок по улице. Используя эти практические советы и методы можно повысить оставаться более защищенным в общественном месте.

Уделять внимание своему окружению

Следует обращать внимание на людей вокруг, особенно если они кажутся подозрительными или вызывают чувство дискомфорта. Следует избегать изолированных и плохо освещенных мест, особенно ночью. По возможности нужно держаться густонаселенных улиц и хорошо освещенных маршрутов.

Уверенная походка

Нападающие с большей вероятностью изберут своей мишенью того, кто выглядит неуверенным или уязвимым. Нужно держать голову приподнятой, плечи отведены назад.

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Доверять своим инстинктам

Если кажется, что что-то не так или опасно, стоит довериться своей интуиции и принять немедленные меры. Это может включать переход улицы, вход в общественное место или обращение за помощью к другим людям.

Приемы самозащиты

Следует подумать о том, чтобы записаться на курсы самообороны, чтобы научиться основным приемам, которые помогут защитить себя в случае нападения.

Средства личной безопасности

Будь то свисток, перечный баллончик или персональная сигнализация, наличие защитного устройства в пределах досягаемости может придать дополнительную уверенность и отпугнуть потенциальных нападающих.

Напомним, мы уже писали, как согреться на улице.

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