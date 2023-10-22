Какие продукты нельзя хранить в холодильнике: советы опытных хозяек

Когда дело доходит до хранения продуктов питания, важно знать, какие из них не должны находиться в холодильнике. UAportal выяснил, что правильное хранение этих продуктов при комнатной температуре может оставить их оптимальный вкус и качество.

Картофель

Более холодные температуры быстрее способствуют образованию крахмала в картофеле, что делает его более сладкой на вкус и потенциально изменяет ее текстуру. Для сохранения вкуса и текстуры храните картофель в прохладных темных местах, таких как кладовая или подвал. Сухая среда способствует продлению срока хранения и сохранению первоначального вкуса и текстуры.

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Лук

Влага в холодильнике может привести к тому, что она станет кашевидной и быстрее испортится. Чтобы сохранить свежесть и качество, храните лук в сухом, хорошо проветриваемом помещении, например, в амбаре или кухонном шкафу. Кроме того, хранение лука отдельно от других продуктов может предотвратить проникновение его сильного аромата в другие блюда.

Помидор

Охлаждение помидоров может отрицательно повлиять на их вкус и текстуру. Холодная температура может привести к тому, что помидоры станут мучнистыми и менее яркими по вкусу. Для оптимального вкуса и текстуры лучше всего хранить помидоры при комнатной температуре в сухом прохладном месте, вдали от прямых солнечных лучей.

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