Какие существуют верования о браке в разных странах

Узнайте, в какие суеверия о свадьбе верят люди по всему миру

Каждая невеста желает, чтобы ее свадьба прошла безупречно, однако есть некоторые верования, которые стоит учитывать перед празднованием. UAportal рассказал, как к свадьбе относятся разные народы в своих верованиях.

Дождь в день свадьбы

В некоторых культурах дождь в день свадьбы считается символом плодовитости. Приготовьтесь, если увидели на собственной свадьбе ливень, ведь скоро придется придется есть за двоих.

Ножи как подарок молодоженам

Согласно давнему фольклору, дарить нож на свадьбу считается неизбежным разрывом отношений и вообще плохой приметой. Однако чтобы обойти это суеверие, как говорят ирландские приметы, достаточно просто выкупить у дарителя этот нож, протянуть ему пару монет.

Паук на свадебном платье

Выявить паука, спрятавшегося в складках вашего изысканного свадебного платья, поначалу может показаться ночным кошмаром. Однако, согласно английскому фольклору, паук на свадебном платье это хороший знак, свидетельствующий о приближении счастья и богатства в браке.

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Бить в колокола

В ирландских свадебных традициях принято бить в колокола, чтобы отпугнуть злых духов и обеспечить счастливую семейную жизнь. Некоторые ирландские невесты даже несут маленькие колокольчики в своих букетах как напоминание о священных супружеских поверьях. Колокольчики также служат популярным подарком для молодоженов.

Биение стекла

В Италии принято, чтобы молодожены разбивали вазу или бокал во время свадебной церемонии. Считается, что сила, с которой разбивается стекло, символизирует количество счастливых лет, пара проведет вместе в браке.

Плакаты в день свадьбы

Вопреки расхожему мнению, плакаты на свадьбе для невесты это гарант на счастливый брак. Когда невеста плачет на свадьбе, это означает, что она не будет испытывать печали на протяжении всей своей супружеской жизни. Итак, не стесняйтесь пролить несколько слез радости. Только не забывайте пользоваться водостойкой тушью, чтобы макияж остался невредимым.

Напомним, мы рассказали о нескольких практических советах, которые помогут парам сохранить страсть в браке.

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