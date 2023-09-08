Какую энергию может принести орхидея в дом: положительные и отрицательные приметы

Орхидеи, известные своей изысканной красотой, приобрели огромную популярность как одни из самых любимых цветов. Однако, как и все, что увлекает людей, орхидеи переплелись с разными поверьями, суевериями и приметами.

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Среди этих верований есть как положительные, так и отрицательные ассоциации с орхидеями. Рассмотрим некоторые из них:

Отрицательные приметы

Одно из самых распространенных поверий предполагает, что орхидеи действуют как энергетические вампиры, высасывая значительную часть жизненных сил человека. Это мнение особенно беспокоит людей во время сна, поскольку они считаются более уязвимыми, а их биополе, как полагают, ослаблено.

Если жизненную энергию во сне поглотила орхидея, утром можно почувствовать усталость, будто человек вообще не спал. Кроме того, избыточное количество пыльцы на лепестках растения может вызвать слабость и головную боль.

Положительные приметы

Не считая того, орхидеи также соединены с положительными приметами. Считается, что эти цветы обладают способностью очищать ауру человека, лишая его отрицательной энергии. В некоторых культурах, например, в Индии, считается, что они отгоняют злых духов как от дома, так и от самого человека, рассеивая дурные мысли.

Кроме того, существует поверье, что наличие орхидеи в доме или квартире приносит мир, покой и гармоничные отношения между жителями. Считается, что присутствие этого цветка усиливает тепло и любовь в семье, создавая уютную атмосферу.

Напомним, мы уже писали, что запрещено производить при выращивании орхидеи.

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