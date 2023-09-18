Какую консервацию можно сделать в сентябре: 11 вариантов для хозяек

Одиннадцать продуктов для консервациилать в сентябре

Сентябрь – это идеальное время, чтобы начать готовиться к зиме, консервируя разнообразные сезонные продукты. Эти домашние заготовки не только дарят вкус свежести в течение всего года, но могут стать ценным ресурсом во время возможных отключений электроэнергии. UaPortal собрал список консервации, которую можно сделать в сентябре.

Яблоки

В сентябре в садах созревают яблоки. Хотя срок их хранения ограничен, они идеально подходят для различных способов консервации, в частности, речь идет о яблочном пюре, компотах и соках.

Летние овощи

Последний урожай летних овощей из сада убирают в сентябре. Вы можете, например, произвести консервацию салатов и овощного ассорти, чтобы потом наслаждаться их вкусом в течение зимних месяцев.

Дыни и арбузы

Начало осени – это лучшее время для вкуснейших дынь и арбузов, из которых можно приготовить варенье.

Кабачки

С августа по конец сентября кабачки можно консервировать в разных формах. Среди вариантов – нежная кабачковая икра и уникальное кабачковое варенье, которые прекрасно дополнят вашу зимнюю копилку.

Баклажаны

Консервируйте их, нарезав ломтиками или приготовив пикантные закуски.

Грибы

Боровики, лисички, подберезовики, подосиновики, белые грибы и вешенки – все эти грибы в начале осени доступны в большом количестве. Однако очень важно соблюдать осторожность и собирать грибы только тогда, когда имеете соответствующие знания и опыт, поскольку существует риск ошибочно съесть ядовитые виды.

Перец

К середине осени сладкий и острый перец достигает своей пиковой спелости. Эти универсальные овощи можно использовать для приготовления салатов, лечо или даже фаршированного перца.

Фасоль

Консервы из фасоли на основе томатов – хороший выбор для любителей бобовых, желающих наслаждаться ими зимой.

Свекла

Сентябрь приносит много свеклы, которая идеально подходит для приготовления салатов, свекловичного хрена и борщевых заправок.

Облепиха

Из этой невероятно ароматной и питательной ягоды можно приготовить джемы, компоты и варенья, которые обеспечат организм витаминами в течение зимних месяцев.

Калина

Те, кто ценит слегка терпкий и пряный вкус, могут насладиться преимуществами заготовок из калины, сделав из нее джем, компот или варенье.

Ранее UaPortal поделился, как правильно хранить калину на зиму для десертов, чаев, морсов.

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