Кастрюли будут как новые: как легко отмыть нагар

При приготовлении пищи очень легко просмотреть за кастрюлей и обнаружить для себя неприятный нагар. UAportal подготовил полезные советы по его удалению – от использования пищевой соды и уксуса до замачивания в горячей воде.

Используйте соду и уксус

Чтобы удалить пригоревшие остатки пищи из кастрюль, сделайте пасту из пищевой соды и уксуса. Нанесите ее на пригорелые участки и оставьте на несколько часов. Затем почистите кастрюлю мягкой стороной губки.

Замочите в горячей воде

Если сгоревшие остатки трудно удалить, попробуйте замочить кастрюлю в горячей воде. Наполните кастрюлю горячей водой и оставьте ее по крайней мере на 30 минут или ночью. Горячая вода поможет разрыхлить пригоревшую пищу, чтобы ее было легче отмыть.

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Используйте скребок

Для кастрюль с сильным пригоревшим нагаром может потребоваться скребок. Будьте осторожны, не прилагайте чрезмерных усилий, поскольку это может повредить поверхность кастрюли.

Вскипятите воду с моющим средством

Еще один эффективный метод – наполнить кастрюлю водой и добавить несколько капель моющего средства. Доведите воду до кипения и оставьте на несколько минут. Тепло и средство помогут разрыхлить пригоревшие остатки.

Используйте коммерческое средство

Если ничего не помогает, можно попробовать воспользоваться промышленным очистным средством, специально разработанным для удаления пригоревшей пищи. Внимательно следуйте инструкциям на средстве и используйте его в хорошо проветриваемом помещении во избежание токсичности.

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