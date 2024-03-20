Лайфхак от наших бабушек: чем можно заменить средство для мытья посуды

Многие домохозяйки по определенным мотивам принимают решение отказаться от магазинных моющих средств для очистки посуды. Для одних это шаг к экологичности, для других – возможность сэкономить.

Мы хотим рассказать об альтернативных домашних средствах, которые могут эффективно заменить привычные гели для мытья посуды. Об этих полезных советах пишет Телеграф.

Чем заменить средство для мытья посуды

Хозяйственное мыло

Хозяйственное мыло можно использовать не только для очистки одежды, но и как эффективное средство для мытья кухонной утвари. Сделайте мыльный раствор, замочите в нем посуду на четверть часа, а затем без труда вытрите его губкой до блеска.

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Сода

Сода – это многоцелевой продукт, который может быстро удалить известковый налет, пригоревшие остатки и жир. Достаточно смешать его с водой до состояния пасты, нанести на загрязненную поверхность и после этого промыть, чтобы посуда засияла.

Лимонная кислота

Это средство идеально подходит для удаления жирных следов и пятен. Растворите содержимое пакетика в горячей воде, замочите в нем посуду, а через несколько минут просто протрите поверхность губкой и ополосните. Так вы быстро вернете посуде первоначальный блеск.

Раньше мы рассказывали о пяти советах от опытных домохозяек, которые помогут отмыть посуду.

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