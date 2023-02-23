Лайфхаки с уксусом, содой и перекисью водорода помогут быстро убраться дома

UAportal подготовил три лайфхака для уборки, которые помогут в эффективности, продуктивности и организации времени. Речь об использовании уксуса, соды и перекиси водорода.

Первый лайфхак предполагает использование уксуса для мытья окон без разводов и следов. Сначала смешайте 1 часть белого уксуса с 4 частями теплой воды в бутылке с распылителем. Затем распылите смесь на окно с помощью тряпки или бумажного полотенца и вытрите грязь и копоть.

Для достижения наилучших результатов после этого протрите окно чистой тряпкой, чтобы удалить излишки влаги. Этот метод удобен тем, что для его применения требуются основные бытовые ингредиенты, а времени на это уходит совсем немного.

Второй лайфхак – это эффективный способ удаления мыльного налета из ванн и душевых без применения агрессивных химикатов. Смешайте в миске равные части пищевой соды и уксуса до образования пастообразной консистенции.

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Нанесите эту пасту непосредственно на поверхность ванны или душа с помощью губки или щетки, затем аккуратно потрите в течение нескольких минут, после чего смойте теплой водой. Этот метод хорош тем, что не требует никаких специальных инструментов или средств, кроме тех, что у большинства людей уже есть в кухонной кладовой.

Последний лайфхак – простой способ избавиться от стойких пятен на одежде. Налейте немного перекиси водорода прямо на пятно и оставьте на несколько минут, после чего постирайте, как обычно, в холодной воде.

Перекись водорода является эффективным средством для удаления пятен благодаря своим отбеливающим свойствам; однако всегда проверяйте сначала на незаметном участке, так как перекись водорода может вызвать обесцвечивание, если оставить ее надолго!

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