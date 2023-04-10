Лаванда и нашатырь: действенные лайфхаки для борьбы с плесенью

Даже самая чистоплотная хозяйка может столкнуться с плесенью в доме. Эта проблема возникает из-за повышенной влажности в помещении. Сначала необходимо устранить саму причину появления плесени, ведь сколько бы вы ни боролись с ней, она будет появляться снова и снова.

UaPortal подобрал для вас действенные способы борьбы с плесенью.

Эфирное масло лаванды

Лавандовое эфирное масло имеет не только приятный аромат, но и эффективно борется с плесенью. Для приготовления смеси против плесени на основе лаванды возьмите 200 мл. воды и добавьте 15 капель эфирного масла лаванды. Нанесите на плесень и подождите от 15 до 30 мин. в зависимости от степени загрязнения. Также эффективно очистить плесень поможет масло чайного дерева.

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Нашатырный спирт

Если плесени очень много, в борьбе с ней поможет нашатырный спирт. Для приготовления смеси на основе нашатырного спирта смешайте в равных частях нашатырный спирт с водой. Предварительно наденьте перчатки и защиту для дыхания. Обработайте смесью плесень и оставьте на 1-1,5 часа. Смойте остатки плесени.

Перекись водорода

Перекись поможет быстро удалить плесень. Нанесите неразбавленную перекись на места, пораженные плесенью. Оставьте на 15 минут и смойте.

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