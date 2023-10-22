Lenovo презентовали доступный игровой монитор с разрешением 2K: Legion R27q

Китайский технологический гигант Lenovo представил свой новейший игровой монитор Legion R27q, предлагая геймерам доступное, но функциональное решение.

Сердцем этого игрового монитора является 27-дюймовый ЖК-дисплей, оснащенный технологией FastIPS, обеспечивающей четкое разрешение QHD и поразительную частоту обновления 165 Гц, которую можно разогнать до блестящих 180 Гц.

Геймеры оценят регулируемое время отклика GTG (оттенки серого до серого), которое колеблется от 1 до 5 миллисекунд, что обеспечивает минимальную задержку ввода в динамических игровых сценариях.

Legion R27q отличается исключительной цветопередачей. Он охватывает 90% цветового охвата DCI-P3 и впечатляющие 99% sRGB, что делает его отличным выбором для геймеров, которым требуются яркие изображения.

Lenovo также интегрировала поддержку расширенного динамического диапазона HDR400, что улучшает визуальные впечатления. Кроме того, монитор оснащен технологией защиты глаз EyeSafe 2.0, заботящейся о здоровье ваших глаз во время длительных игровых сессий.

Читайте также: Новый iMac с чипом M2 Pro появится в продаже в октябре

Благодаря портам HDMI 2.1 монитор легко подключается к новейшим игровым приставкам и ПК, обеспечивая совместимость с ними. Наличие разъема для наушников улучшает качество звука, позволяя геймерам полностью погрузиться в игровой мир.

Эргономичность не осталась без внимания, поскольку Legion R27q поставляется с регулируемой подставкой, которая позволяет регулировать высоту, наклон и поворот, гарантируя, что вы сможете найти идеальный угол обзора для ваших игровых нужд.

Приятно отметить, что Lenovo позиционирует этот игровой монитор по привлекательной цене, что делает его доступным широкой аудитории. Legion R27q появится на китайском рынке 23 октября по конкурентной цене 1099 юаней (150 долларов США).

Напомним, мы уже писали, почему телефон может взорваться.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !