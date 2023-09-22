Лучшие комнатные растения для офисов: цветы, которые очень долго могут прожить без солнечного света и воды

Если вы ищете растение, не требующее особого труда в уходе, то этот материал точно будет вам полезен. UaPortal рассказал о нескольких цветах, которые точно будут расти даже, если вы порой будете забывать их поливать или держать их в темных местах своего дома.

Бокарнея отогнута

Бокарнея отогнутая (Beaucarnea recurvata) имеет длинные, похожие на траву листья на голом стебле, напоминающем миниатюрную пальму. Несмотря на свой внешний вид, на самом деле это суккулент, который хранит воду в своем толстом стволе. Такое приспособление позволяет ему переживать длительные периоды без влаги. Хотя она может переносить низкую освещенность, лучше бокарнея процветает при регулярном поливе и размещении на ярком свете.

Саговник отвернутый

Благодаря перистым темно-зеленым листьям на коротком стебле, саговник (Cycas revoluta) сможет украсить любую комнату. Компактная форма делает его подходящим для разных стилей дизайна. Растение может переносить как яркое, так и недостаточное освещение, а поливать его следует только тогда, когда почва станет сухой на ощупь.

Замиокулькас

Замиокулькас (Zamioculcas zamiifolia) часто можно спутать с искусственным растением через его темно-зеленые, глянцевые жесткие листья, удерживающие влагу. Это делает растение приспособленным к сухой среде. Кроме того, она хранит воду в своих луковицеобразных корнях, поэтому требует полива только тогда, когда почва сухая. Это растение – отличный выбор для офисов с недостаточным естественным освещением.

Сансевьерия трехполосная

Известная своими жесткими вертикальными листьями, сансевьерия (Sansevieria trifasciata) дополняет разные стили дизайна интерьера. Хотя она предпочитает яркий свет, однако может расти и в затемненных углах. Поливать нужно очень мало. Помните, что перед последующим поливом верхний слой почвы должен просохнуть.

Аглаонема

Аглаонема (Aglaonema spp.) имеет красивые узорные листья, украшенные серебристыми, золотистыми, красными или кремовыми разводами. Это универсальное растение преуспевает практически в любой среде. Она может расти при низкой освещенности и преуспевать даже в помещениях без естественного света, например, в офисных кабинетах. Поливать следует тогда, когда почва становится сухой на ощупь.

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