Лучшие приключенческие фильмы, которые вышли в 2015-19 годах

UAportal подготовил список лучших приключенческих фильмов, выпущенных в период с 2015 по 2019 года. Они потрясут захватывающими историями, удивительными визуальными эффектами и уникальными персонажами.

Виживший

IMDB Рейтинг: 8,0

Жанр: Приключения, Драма

Страна: США; Продолжительность: 156 минут; Год: 2015

Продюсер: Алехандро Г. Иньярриту

Фильм рассказывает подлинную историю Хью Гласса, ловца пушнины, который после того, как его задрал медведь, был оставлен умирать в дикой местности и вынужден искать путь обратно в безопасное место, сталкиваясь с тяжелыми препятствиями на своем пути. Благодаря потрясающей кинематографии и напряженной музыке, фильм "Выживший" (The Revenant) отправит вас в незабываемое приключение, полное напряженности и волнения.

Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки

IMDB Рейтинг: 6,6

Жанр: боевик, приключения, фэнтези

Страна: США; Продолжительность: 129 минут; Год: 2017

Продюсер: Джерри Брукхаймер

"Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки" возвращает нас в мир, созданный Уолтом Диснеем, с Джеком Воробьем (Джонни Депп). В пятой части фильма капитану Джеку предстоит сразиться со своим старым врагом Салазаром (Хавьер Бардем), который сбежал из Треугольника Дьявола с командой нежити, решившей убить всех пиратов в море, включая самого Джека!

С помощью Генри Тернера (Брентон Туэйтс) и Карины Смит (Кая Скоделарио) Джек должен найти трезубец Посейдона, который обладает огромной силой при правильном использовании, иначе ему грозит верная смерть от рук Салазара! Это захватывающее приключение не оставило зрителей равнодушными и вызвало много смеха на протяжении всего фильма!

Читайте также: Лучшие фантастические фильмы десятилетия

Безумный Макс: Дорога ярости

IMDB Рейтинг: 8,1

Жанр: боевик, приключения

Страна: Австралия; Продолжительность 120 минут; Год 2015

Продюсер: Джордж Миллер

"Безумный Макс: Дорога ярости" рассказывает о Максе Рокатански, который объединяет усилия с императором Фуриосой в попытке спастись от деспотичного правления тиранического лидера на постапокалиптической пустоши Австралии. Благодаря захватывающим экшен-последовательностям и стильным визуальным эффектам этот фильм обеспечивает захватывающую поездку по опасной территории, населенной некоторыми действительно ужасающими злодеями.

Стражи Галактики. Часть 2

IMDB Рейтинг: 7,6

Жанр: Приключения

Страна: США / Великобритания / Канада / Новая Зеландия / Австралия

Продолжительность 116 мин., Год 2017

Продюсер: Кевин Фейдж

В продолжении фильма "Стражи Галактики" (Guardians Of The Galaxy) 2014 года наш герой Питер Квилл, он же Звездный Лорд (Крис Пратт), борется со своей личностью, а также отчаянно пытается понять свое таинственное истинное происхождение! Вместе с Зои Салданой в роли Гаморы Дэйв Баутиста в роли Дракса Вин Дизель в роли Грута Брэдли Купер в роли енота Ракеты Карен Гиллан в роли Небулы Мантис Пом Клементьефф Сильвестр Сталлоне Майкл Рукер и Курт Рассел этот причудливый каст персонажей должен работать вместе, чтобы снова спасти Вселенную от злых сил, которые угрожают самому их существованию!

Джуманджи: Зов джунглей

IMDB Рейтинг: 7,2

Жанр: приключения, комедия, семейный, фантастика

Страна США; Продолжительность 119 мин; Год 2017

Продюсер Джейк Кэздан Джуманджи

"Джуманджи: Зов джунглей" захватывает четырех подростков, которые оказываются втянутыми в игру Джуманджи, где они становятся аватарами различных персонажей, чтобы выполнить миссию до истечения времени. Этот фильм предлагает уморительные моменты, а также захватывающие приключения, которые продолжаются до самого финала. Не пропустите этот веселый семейный фильм!

Ранее UAportal рассказывал о лучших фантастических фильмах, вышедших в период с 2010 по 2015 год. Все они имеют рейтинг 7.5 или выше на IMDB.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!