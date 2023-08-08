Лучшие зомби-сериалы последних лет: жуткие впечатления от просмотра вам гарантированы

В мире телевидение зомби-сериалы очаровывают зрителей своими увлекательными историями о мертвецах. UAportal подготовил ретроспективу лучших сериалов о зомби, вышедших с 2018 по 2021 год, демонстрируя первоклассный сюжет и жуткие впечатления от просмотра.

"Мертвый край"

Рейтинг IMDb: 8.6

Жанр: зомби, ужасы, драма

Страна производства: США

Продолжительность: 45 минут на серию

Год производства: 2020

Главный продюсер: Алекс Томпсон

Действие сериала "Мертвый край" происходит в постапокалиптическом мире, захваченном зомби. История рассказывает о группе уцелевших, путешествующих коварным ландшафтом, кишащим мертвецами, в поисках безопасности и надежды. Во главе с бывшим солдатом они сталкиваются не только с ордами монстров, но и с темной стороной человеческой натуры, испытывая себя на стойкость и решительность.

"Последствия"

Рейтинг IMDb: 7.8

Жанр: зомби, триллер, мистика

Страна производства: Канада

Продолжительность: 42 минуты на серию

Год производства: 2016-2017

Главный продюсер Гленн Дэвис, Уильям Лорин

"Последствия" сосредотачиваются вокруг семьи Коуплендов, которые пытаются выжить после ряда стихийных бедствий и сверхъестественных явлений, повлекших за собой вспышку зомби. Путешествуя по пустынному и опасному ландшафту, они встречаются с другими уцелевшими, сталкиваются с угрожающими существами и раскрывают правду о катастрофических событиях, погрузивших мир в хаос.

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"Рассвет апокалипсиса"

Рейтинг IMDB: 8.7

Жанр: зомби, триллер

Страна: США

Продолжительность: 45 минут на серию

Год производства: 2019

Главный продюсер: XYZ Productions

События разворачиваются в постапокалиптическом мире, наполненном ордами зомби-людоедов. Сериал рассказывает о группе объединившихся уцелевших, чтобы ориентироваться на коварном ландшафте и бороться за свою жизнь. Во главе с бесстрашной главной героиней Сарой, выжившие должны пробираться через безлюдные города, заброшенные здания и опасную пустыню, избегая неустанного преследования мертвецов. Наталкиваясь на различные вызовы и внутренние конфликты, группа узнает, что самая большая угроза не всегда происходит от самих зомби, а от темных тайн, скрытых в их собственных рядах. Найдут ли они способ перехитрить мертвецов и обеспечить себе выживание, или зомби-апокалипсис унесет их жизнь?

"Реальность Z"

Рейтинг IMDb: 7.5/10

Жанр: зомби, драма, ужасы

Страна: Бразилия

Продолжительность: 45 минут на серию

Год производства: 2020

Главный продюсер: Conspiração Filmes

События "Реальности Z" разворачиваются в бразильской телестудии во время прямого эфира реалити-шоу. Когда на Рио-де-Жанейро надвигается апокалипсис мертвецов, участники и съемочная группа оказываются в ловушке на съемочной площадке, отрезанной от внешнего мира. Среди хаоса и кровавой бойни они должны руководствоваться своими отношениями и инстинктом выживания, создавая неожиданные альянсы и сталкиваясь со своими сокровенными страхами.

"Дождь"

Рейтинг IMDb: 7.3

Жанр: постапокалиптический, драма, триллер

Страна производства: Дания

Продолжительность: 35-45 минут на серию

Год производства: 2018-2020

Главный продюсер: Янник Тай Мосхольт, Кристиан Паталиво, Эсбен Тофт Якобсен

События "Дождя" разворачиваются в мире, опустошенном смертельным вирусом, переносимым с дождем. Сериал разворачивается вокруг Симоны и ее младшего брата Расмуса, ищущих убежища в подземном бункере во время первой вспышки вируса. Шесть лет спустя они выходят в пустынный и опасный мир, ища своего отца, имеющего ключ к поиску безопасного убежища и, возможно, лекарства.

Напомним, мы подготовили список лучших приключенческих сериалов, вышедших в прокат в период с 2018 по 2021 год.

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