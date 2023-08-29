Контактные линзы или очки: что лучше выбрать

Если у вас плохое зрение, то, скорее всего, офтальмолог порекомендует вам носить очки или контактные линзы. UAportal рассказал о преимуществах и недостатках обоих вариантов, чтобы помочь вам принять решение о покупке.

Очки

Очки – это традиционный и популярный вариант коррекции зрения. Их легко носить и ухаживать за ними, поэтому это удобное решение для многих людей. В оптике есть широкий выбор разнообразных оправ, с помощью которых вы можете подчеркнуть свой стиль.

Одним из главных преимуществ очков является простота их использования. Очки можно быстро надевать и снимать, что делает их комфортными для людей, которые могут испытывать трудности с контактными линзами. Также они обеспечивают защиту от пыли, мусора и вредных УФ-лучей.

Очки обычно доступнее, чем контактные линзы, особенно если учитывать долгосрочные затраты. Они не нуждаются в регулярной замене и, при качественном уходе, могут служить годами. Словом, очки не нуждаются в таком же уровне ухода, как контактные линзы, которые необходимо чистить и хранить должным образом.

Контактные линзы

Контактные линзы размещаются непосредственно на глазу, поэтому они практически незаметны. Линзы идеально подходят для людей, занимающихся спортом или ведущих активный образ жизни. Они не препятствуют периферийному зрению и могут улучшить общий внешний вид людей, которым очки не подходят по стилю.

С другой стороны, при изменении температур контактные линзы не запотевают, как очки. Они также могут более эффективно корректировать высокие степени проблем со зрением.

Комфорт

Выбирая между очками и контактными линзами, старайтесь учитывать комфорт и свои предпочтения. Некоторым людям удобнее носить очки, поскольку они не контактируют с глазами. Они также не вызывают сухости или раздражения, которые могут быть характерны для контактных линз.

Однако контактные линзы, например, не ощущаются вообще, что может быть важным фактором для людей, которые не любят быть чем-либо ограниченными.

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