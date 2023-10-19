Мицеллярная вода или гидрофильное масло: чем лучше очищать кожу лица

Мицеллярная вода и гидрофильное масло – два популярных средства по уходу за кожей, которые обычно используются для очищения кожи. В этой статье UAportal выяснил, чем отличаются эти два средства для очищения кожи, исследуя их эффективность, текстуру, удобство и многое другое.

Снятие макияжа

Мицеллярная вода – это мягкое и эффективное средство для снятия макияжа и загрязнений. Она содержит мицеллы, крошечные молекулы растительного масла, взвешенные в воде, которые притягивают и удерживают грязь, жир и макияж без жесткого трения. Гидрофильное масло также эффективно удаляет макияж и загрязнение, но требует смывания водой.

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Текстура

Что касается текстуры и ощущения на коже, мицеллярная вода имеет легкую и освежающую консистенцию, оставляющую кожу чистой, мягкой и увлажненной. В отличие от нее, гидрофильное масло имеет более густую и более тяжелую текстуру, и может оставлять на коже слегка жирный осадок.

Эффективность очистки

Когда дело доходит до снятия водостойкого макияжа, мицеллярная вода очень эффективна, поскольку ее мицеллы расщепляют и снимают даже стойкие водостойкие средства. Гидрофильное масло, хотя и является успешным очистительным средством, может не справиться с полным снятием водостойкого макияжа.

Удобство использования

С точки зрения удобства и простоты использования, мицеллярная вода доступна в разных форматах, что делает ее удобной в использовании. Гидрофильное масло обычно выпускается в бутылочке с дозатором, откуда его нужно наливать.

Напомним, ранее мы уже рассказывали, что не нужно делать при снятии макияжа.

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