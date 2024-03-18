Могут удивить: названы 10 продуктов, из-за которых люди набирают лишние килограммы

Специалисты в области диетологии определили список продуктов, которые могут быть вредными для тех, кто стремится контролировать свой вес. Об этом рассказал журнал Parade.

На вершине этого списка оказался фруктовый сок. Диетолог Елена Вилер подчеркнула, что потребление фруктовых соков часто сравнимо с питьем жидкости, насыщенной сахаром, но с добавлением витаминов.

"Питье сока не дает нам такой же сытости и удовольствия, как употребление кусочка фрукта, потому что нам не хватает очень важного компонента – клетчатки. Калории в соке могут увеличиваться, если мы не обращаем внимания на порцию и содержание добавленного сахара", – разъяснила диетолог и консультант по питанию Шери Бергер.

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Другие пищевые продукты, которые могут способствовать увеличению веса:

Растительные альтернативы молоку : хотя они не содержат лактозу, как подчеркивает Виллер, их калорийность все равно остается высокой.

: хотя они не содержат лактозу, как подчеркивает Виллер, их калорийность все равно остается высокой. Сухофрукты: они выглядят здоровыми, но в процессе сушки теряется вода, и сахар становится более концентрированным, отмечает диетолог Гомер.

Безглютеновые изделия : Виллер отмечает, что, несмотря на отсутствие глютена, они часто содержат сахар, жиры и другие заменители глютена.

: Виллер отмечает, что, несмотря на отсутствие глютена, они часто содержат сахар, жиры и другие заменители глютена. Мороженое с пониженным содержанием жира или сахара : это может показаться более здоровым вариантом, но калории все еще присутствуют, что может привести к небрежности в контроле порций, предупреждает диетология.

: это может показаться более здоровым вариантом, но калории все еще присутствуют, что может привести к небрежности в контроле порций, предупреждает диетология. Йогурт: некоторые ароматизированные йогурты могут содержать столько же сахара, сколько и кусок торта, предупреждают эксперты.

Сухие завтраки : часто они содержат низкое количество клетчатки и много сахара, отмечает Виллер.

: часто они содержат низкое количество клетчатки и много сахара, отмечает Виллер. Энергетические батончики : батончики, содержащие мало питательных веществ, таких как клетчатка и белок, но много добавленного сахара, могут вызвать резкие скачки уровня сахара в крови, что ведет к повышенному аппетиту, отмечает Бергер.

: батончики, содержащие мало питательных веществ, таких как клетчатка и белок, но много добавленного сахара, могут вызвать резкие скачки уровня сахара в крови, что ведет к повышенному аппетиту, отмечает Бергер. Орехи : хотя они считаются полезными для похудения, они очень калорийны, напоминает Гомер.

: хотя они считаются полезными для похудения, они очень калорийны, напоминает Гомер. Ореховые масла: необходимо контролировать порции, поскольку ореховое масло является источником белка и жира.

Диетологи рекомендуют выбирать продукты с меньшим количеством сахара для контроля веса.

Напомним, ранее мы рассказывали, как выбрать диету, которая поможет похудеть.

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